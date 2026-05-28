聯電下半年選擇性漲價 與英特爾合作12奈米順利

晶圓代工廠聯電（2303）昨（27）日舉行股東會，執行長王石表示，與英特爾在美國合作12奈米FinFET進展順利，正在亞利桑那廠進行驗證，預計2027年量產，將是聯電「美國製造」關鍵的一步。

聯電財務長劉啟東看好下半年營運優於上半年，因應成本提高，下半年將「選擇性調漲價格」，也將與客戶討論，明年更「全面調整價格」。

聯電營運全面轉骨，並全面搭上這一波AI大列車，法人指出，其前十大股東中唯一的上市櫃公司「矽統」（2363），也可望母以子貴。

聯電去年營收達2,376億元，毛利率29%，營業利率18.5%，稅後純益417億元，每股純益3.34元。王石指出，面對挑戰，聯電以審慎策略、強韌體制及技術深耕，維持穩健成長。

聯電22奈米、28奈米及特殊製程的年度營收貢獻再創新高，鞏固在成熟及特殊製程領域的地位；新加坡廠第3期擴建順利，強化全球供應鏈及產能布局的韌性。

王石強調，集團後續持續聚焦高附加價值技術及未來關鍵應用，積極布局次世代成長動能，去年研發投入177億元，專注於5G、通訊物聯網、車用電子及AI等未來創新領域所需要的技術開發。

在12奈米FinFET平台方面，王石說，聯電與英特爾於美國合作進展順利，英特爾已完成製程技術轉移，目前正在亞利桑那州廠區進行驗證，預期今年完成驗證，並於明年量產，成為聯電重要的美國在地製造布局。

聯電和英特爾2024年1月在12奈米製程和鰭式場效電晶體建立合作關係，在英特爾亞利桑那的Fab 12、22和32廠區開發和製造。

劉啟東指出，下半年營運可望呈現逐步升溫態勢，電源管理晶片市場需求熱絡，第2季平均產能利用率約85%，22奈米製程比重提升，成為營運成長主要動力。