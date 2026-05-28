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躍台灣首富 國巨董事長陳泰銘：想都沒想過

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

國巨（2327）董事長陳泰銘在最新《富比士》即時富豪榜超越鴻海（2317）創辦人郭台銘，首次成為台灣首富。談到成為台灣新科首富，陳泰銘昨（27）日坦言，「當下腦筋一片空白」，重點還是要持續專注公司長期策略發展、以及優化產品組合。

國巨近期股價狂飆，昨天一度攻上漲停價727元，再寫新天價，終場收701元、漲40元，將陳泰銘身價推上新高。

根據富比士即時富豪榜，陳泰銘身價上周已超車郭台銘，成為台灣新科首富。

陳泰銘昨日在股東會首度回應成為台灣首富的議題。他說，朋友傳來這個訊息時，個人感覺「新首富」聽起來很華麗，但當下腦筋一片空白，也就是想都沒有想過這個問題，這個訊息對公司的團隊、對他個人而言「聽聽就好」，排名上上下下、每天股價都在變化。

他直言，包括自己與團隊，還是專注在公司長期策略的發展、優化產品組合，持續讓整個營運變得更有效率，當中包含國巨併購許多公司，應該大家都看到不錯的成效，同時也非常感謝整個市場發展是正向的。

他並提到，另一個重要因素，則是因為國巨過去這十年轉型計畫發揮很大的效果，且轉型還在持續中。

媒體提問對於台灣能源政策發展看法，陳泰銘回應，時代在變，20年前能源政策以安全為主，現在許多國家已重啟核能，因為相對乾淨；面臨AI時代來臨，電力需求強勁，政府布局能源相對分散，包括考量核能、鼓勵綠能、重啟煤炭等。

陳泰銘 鴻海 國巨

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