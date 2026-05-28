路透報導，越南政府表示，廣達（2382）已申請提高越南工廠的投資額，將拉高到2.4億美元，要在南定省美順工業園區興建第二座廠房，提高當地電腦工廠的產能一倍，達到每年900萬台。

越南媒體也披露，廣達已登記，研擬提高美順工業園區建廠計畫的總投資資本額到2.4億美元；該廠將生產筆電、桌上型電腦及電子零組件。

廣達在美順工業園區的建廠計畫，最初於2023年5月5日獲得南定省經濟區與工業園區管理局的投資登記證，迅速動工興建第一座工廠（F1），2024年投入營運，迄今年產能已達約450萬台電腦與100萬個電子零組件。