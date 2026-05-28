世界各國軍備競賽邁向太空 「星際大戰」帶來更多商機

近年世界各國軍備競賽已經從海、陸、空，邁向太空，美國、中國大陸、俄羅斯、英國、日本，甚至烏克蘭都陸續成立「太空軍」編制，被譽為是現實世界的「星際大戰」，衛星則扮演「星際大戰」從電影走入現實的關鍵角色。

隨著各國「太空軍」對衛星相關零組件來源要求甚高，幾乎都希望「零紅鏈」，台灣在衛星相關零組件製造質量一流，又有成本優勢，隨著全球紛紛啟動「太空軍」軍備競賽，「零紅鏈」要求，也為台廠帶來更多商機。

業界分析，現實世界的星際大戰，透過衛星掌握資訊、干擾敵人的數位戰及控制太空軌道權才是關鍵。