快訊

無「身分證」化妝品7月起禁賣 每項產品認證成本估增逾20萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

世界各國軍備競賽邁向太空 「星際大戰」帶來更多商機

經濟日報／ 記者簡國帆黃晶琳／台北報導

近年世界各國軍備競賽已經從海、陸、空，邁向太空，美國、中國大陸、俄羅斯、英國、日本，甚至烏克蘭都陸續成立「太空軍」編制，被譽為是現實世界的「星際大戰」，衛星則扮演「星際大戰」從電影走入現實的關鍵角色。

隨著各國「太空軍」對衛星相關零組件來源要求甚高，幾乎都希望「零紅鏈」，台灣在衛星相關零組件製造質量一流，又有成本優勢，隨著全球紛紛啟動「太空軍」軍備競賽，「零紅鏈」要求，也為台廠帶來更多商機。

業界分析，現實世界的星際大戰，透過衛星掌握資訊、干擾敵人的數位戰及控制太空軌道權才是關鍵。

星際大戰 太空 俄羅斯

延伸閱讀

馬斯克、貝佐斯都賺到！NASA為登月計畫狂撒百億 多檔受惠股開噴

SpaceX IPO 題材續發酵 00910今年漲幅逾75%

SpaceX 拚6月中掛牌 00910 ETF率先創新高

利多助威 海外ETF雙強創高飆逾8%

相關新聞

化解分紅疑慮 魏哲家鼓勵員工投資台積股票

台積電分紅問題日前引發員工熱議，台積電董事長魏哲家昨天親上火線與員工溝通，消息人士透露，魏哲家向員工說明，台積電未來擔負的企業社會責任會愈來愈重，但承諾今年全年分紅增幅仍會優於去年的百分之卅。他並鼓勵員工持續相信公司、投資自家公司股票。

SpaceX奪美國防大單 華通、燿華、昇達科等受惠

特斯拉執行長馬斯克旗下SpaceX在IPO前又傳好消息，拿下美國「太空軍」22.9億美元（約新台幣730億元）衛星通訊合約，打造「太空資料網路（SDN）骨幹」架構，是美國政府史上最大手筆衛星通訊合約。

世界各國軍備競賽邁向太空 「星際大戰」帶來更多商機

近年世界各國軍備競賽已經從海、陸、空，邁向太空，美國、中國大陸、俄羅斯、英國、日本，甚至烏克蘭都陸續成立「太空軍」編制，被譽為是現實世界的「星際大戰」，衛星則扮演「星際大戰」從電影走入現實的關鍵角色。

廣達加碼投資越南

路透報導，越南政府表示，廣達已申請提高越南工廠的投資額，將拉高到2.4億美元，要在南定省美順工業園區興建第二座廠房，提高當地電腦工廠的產能一倍，達到每年900萬台。

國巨：下半年會非常忙 董座陳泰銘強調 AI 產業發展已推進至「二局上半」

被動元件大廠國巨昨（27）日召開股東會，董事長陳泰銘表示，從客戶需求來看，「下半年會非常忙」，AI產業發展從兩年前的「一局上半」，現已推進至「二局上半」。談到國巨積層陶瓷電容（MLCC）產品是否跟進日、韓同業漲價，請大家「拭目以待」。

躍台灣首富 國巨董事長陳泰銘：想都沒想過

國巨董事長陳泰銘在最新《富比士》即時富豪榜超越鴻海創辦人郭台銘，首次成為台灣首富。談到成為台灣新科首富，陳泰銘昨（27）日坦言，「當下腦筋一片空白」，重點還是要持續專注公司長期策略發展、以及優化產品組合。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。