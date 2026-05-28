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國巨：下半年會非常忙 董座陳泰銘強調 AI 產業發展已推進至「二局上半」

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
國巨集團董事長陳泰銘。 記者李孟珊／攝影
國巨集團董事長陳泰銘。 記者李孟珊／攝影

被動元件大廠國巨（2327）昨（27）日召開股東會，董事長陳泰銘表示，從客戶需求來看，「下半年會非常忙」，AI產業發展從兩年前的「一局上半」，現已推進至「二局上半」。談到國巨積層陶瓷電容（MLCC）產品是否跟進日、韓同業漲價，請大家「拭目以待」。

陳泰銘強調，AI不是短期題材，而是一個會影響未來數十年以上的產業結構性轉變，國巨在AI用量大的NP0電容市占率最高，鉭電、電阻在國內都算是領先廠商，無論GPU、ASIC的AI伺服器，全部都是國巨的客戶。

陳泰銘說，現在市場消息很亂，雖然多屬於正面混亂，像是同業都有提到產能滿載或是交期拉長，但這就代表沒有成長空間，而國巨每年都在做擴充，因應需求提前部署，不論技術或供應，客戶都可以很放心。

國巨執行長王淡如補充，當前集團訂單／出貨比（B／B值）已達 1.3，AI產品的B／B值更是衝上1.4，預期產能利用率將持續提高，一般品預計上升到80%以上，特殊品則會達90%以上。

對於與日商村田和韓國三星電機之間差距，陳泰銘回應，在AI應用相關高溫、高壓、高電流及高信賴性特性產品，國巨集團在鉭電容和積層陶瓷電容（MLCC）等高階產品，以往專注車用和工業領域，加上國巨長期布局美國創新設計和台灣先進製造兩大中心，相關產品與日本、韓國同業差距不大。

陳泰銘強調，AI領域的進展已從兩年前的「一局上半」，現在推進至「二局上半」，國巨憑藉車規級的高信賴度技術與超前部署的擴產策略，已成功轉型為「全方位電子零組件解決方案服務商」，並在這一波AI浪潮中占據關鍵戰略位置。

另外，國巨長期在美國與台灣兩地建立的深厚信任及研發設計團隊，讓國巨得以完美鏈結全球AI的兩大核心「美國的創新設計中心」與「台灣的先進製造中心」。

感測元件布局方面，陳泰銘說，國巨透過收購賀利氏工業集團高階溫度感測器事業部、法國施耐德電機旗下高階工業感測器事業部及日本芝浦電子，擴展感測器布局，有助切入AI伺服器等液冷感測方案。

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