SpaceX奪美國防大單 華通、燿華、昇達科等受惠

特斯拉執行長馬斯克旗下SpaceX在IPO前又傳好消息，拿下美國「太空軍」22.9億美元（約新台幣730億元）衛星通訊合約，打造「太空資料網路（SDN）骨幹」架構，是美國政府史上最大手筆衛星通訊合約。

由於涉及美國國防軍事使用，要求「零紅鏈」，相關訂單可望由台廠統包獨吃，華通（2313）、燿華（2367）、昇達科（3491）、啓碁等SpaceX協力廠將迎來大單。

其中，華通為全球衛星用板龍頭，已與SpaceX合作十餘年，成為擔綱這次SpaceX為美國「太空軍」打造優質SDN骨幹要角。由於航太產品毛利高，新單落袋後，助益華通獲利水漲船高。

華通提到，低軌衛星產品線中，天上衛星用板營收動能強、占比提升，整體產能利用率位於高檔，挹注毛利率持續走高，隨著低軌衛星市場持續擴大，大廠持續投資，看好相關產品線動能續強。

另一PCB大廠燿華也積極投入衛星市場。燿華看好，新興衛星通訊、航太級材料開啟高毛利新賽道。低軌衛星需求推升LCP／RF板材等高附加價值產品比重提升，成為未來三至五年新的獲利突破點。

昇達科現階段供應SpaceX的衛星間雷射通訊（ISL）零組件大量提升。昇達科透露，投入衛星布局之餘，也擴大太空與國防應用，看好後續商機展開，同時投入越南及台灣產能擴充，可因應三年內高度成長需求。

啓碁已經出貨SpaceX用戶端設備多年，越南一、二期廠房已量產，近期透過自動化及新技術開發提升生產效率，更投入第三期工程，未來低軌衛星產品可望跟著客戶一起成長。

SpaceX主要業務包含衛星寬頻（星鏈Starlink）、火箭發射以及AIDC（xAI）等太空業務。

綜合外媒報導，美國政府是SpaceX的大客戶，其三大核心事業都從太空總署（NASA）、國防部等聯邦部會賺進營收，占去年營收約20%。

此次SpaceX奪下美國「太空軍」22.9億美元大單，該公司必須在2027年底前，提供完全能運作的原型系統給太空軍；這紙合約相當於太空系統司令部156億美元太空採購預算的18%。

有別於星鏈，業界認為，SpaceX可能使用星鏈軍規版的「Starshield」衛星系統，作為美國太空軍通訊應用，與商業服務做出區隔外，擁有更高加密、抗干擾及軍事任務能力。

業界分析，星鏈軍規版的「Starshield」將以更高標準的審視供應鏈，除SpaceX自製外，隨著規模擴大，加上台灣與美國在太空及無人機領域密切合作，也可能比照星鏈Starlink擴大外包計劃，更仰賴台灣供應鏈在「量產」及「成本優化」的兩大優勢。

美國國防部強調，SpaceX是「強大而珍貴的夥伴」，藉以回應路透指稱SpaceX與國防部爭論星鏈（Starlink）通訊費用的報導。

在民用領域，SpaceX也傳來好消息。明年初起，SpaceX將為美航旗下約500架空巴窄體客機，提供星鏈通訊連網服務，鞏固美國機上聯網服務市場領先地位。