快訊

無「身分證」化妝品7月起禁賣 每項產品認證成本估增逾20萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

富邦媒員工分紅金額提高十倍

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

富邦媒（8454）昨（27）日舉行股東會，今年提出修正公司章程，將員工分紅的比率，從獲利的0.1-1%，修改為不低於1%。昨日股東會通過，等於若從最低0.1%計算，員工分紅總金額提高十倍。

富邦媒董事長蔡明忠在股東會中表示，近年員工分紅已經成為重要的留才議題，董事會規劃提高員工分紅，讓員工得以分享獲利成果。

富邦媒股東會昨天也通過去年財報與配息案，並改選董事。富邦媒去年全年合併營收約1,087億元，營業淨利33.5億元，稅後純益29.9億元、每股純益11.29元。股東會通過配發每股現金股利10元，配發率達88.57%，以昨日收盤價191元計算，現金殖利率約5.2%。董事長蔡明忠表示，今年仍聚焦物流、服務體驗與平台業務，迎戰新局。

富邦媒總經理谷元宏表示，電商市場逐漸成熟，產業競爭已從價格補貼，轉向包括物流效率、服務體驗、 數據應用與平台治理等全方位能力。momo未來將持續升級物流、服務體驗等全平台能力，穩步強化長期競爭力。

在物流方面，momo持續升級配送效率與服務品質，由NDC北區物流中心、SDC南區物流中心，搭配預計於2027年啟用的CDC中區物流中心，並透過子公司富昇物流強化整體物流量能，提升整體供貨與配送效率，達成對消費者交付產品承諾。

富邦媒 股東 每股純益

延伸閱讀

富邦媒股東會／蔡明忠強調要努力重返千金股：我們要爬著回去

台中銀股東會／董事改選、通過配股配息 共1.06元

華航股東會／整合客貨運資源 拓展全球航網衝刺向上攀升

精測股東會／新廠興建計畫進行中 通過配息15.3元

相關新聞

化解分紅疑慮 魏哲家鼓勵員工投資台積股票

台積電分紅問題日前引發員工熱議，台積電董事長魏哲家昨天親上火線與員工溝通，消息人士透露，魏哲家向員工說明，台積電未來擔負的企業社會責任會愈來愈重，但承諾今年全年分紅增幅仍會優於去年的百分之卅。他並鼓勵員工持續相信公司、投資自家公司股票。

SpaceX奪美國防大單 華通、燿華、昇達科等受惠

特斯拉執行長馬斯克旗下SpaceX在IPO前又傳好消息，拿下美國「太空軍」22.9億美元（約新台幣730億元）衛星通訊合約，打造「太空資料網路（SDN）骨幹」架構，是美國政府史上最大手筆衛星通訊合約。

世界各國軍備競賽邁向太空 「星際大戰」帶來更多商機

近年世界各國軍備競賽已經從海、陸、空，邁向太空，美國、中國大陸、俄羅斯、英國、日本，甚至烏克蘭都陸續成立「太空軍」編制，被譽為是現實世界的「星際大戰」，衛星則扮演「星際大戰」從電影走入現實的關鍵角色。

廣達加碼投資越南

路透報導，越南政府表示，廣達已申請提高越南工廠的投資額，將拉高到2.4億美元，要在南定省美順工業園區興建第二座廠房，提高當地電腦工廠的產能一倍，達到每年900萬台。

國巨：下半年會非常忙 董座陳泰銘強調 AI 產業發展已推進至「二局上半」

被動元件大廠國巨昨（27）日召開股東會，董事長陳泰銘表示，從客戶需求來看，「下半年會非常忙」，AI產業發展從兩年前的「一局上半」，現已推進至「二局上半」。談到國巨積層陶瓷電容（MLCC）產品是否跟進日、韓同業漲價，請大家「拭目以待」。

躍台灣首富 國巨董事長陳泰銘：想都沒想過

國巨董事長陳泰銘在最新《富比士》即時富豪榜超越鴻海創辦人郭台銘，首次成為台灣首富。談到成為台灣新科首富，陳泰銘昨（27）日坦言，「當下腦筋一片空白」，重點還是要持續專注公司長期策略發展、以及優化產品組合。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。