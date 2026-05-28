富邦媒員工分紅金額提高十倍

富邦媒（8454）昨（27）日舉行股東會，今年提出修正公司章程，將員工分紅的比率，從獲利的0.1-1%，修改為不低於1%。昨日股東會通過，等於若從最低0.1%計算，員工分紅總金額提高十倍。

富邦媒董事長蔡明忠在股東會中表示，近年員工分紅已經成為重要的留才議題，董事會規劃提高員工分紅，讓員工得以分享獲利成果。

富邦媒股東會昨天也通過去年財報與配息案，並改選董事。富邦媒去年全年合併營收約1,087億元，營業淨利33.5億元，稅後純益29.9億元、每股純益11.29元。股東會通過配發每股現金股利10元，配發率達88.57%，以昨日收盤價191元計算，現金殖利率約5.2%。董事長蔡明忠表示，今年仍聚焦物流、服務體驗與平台業務，迎戰新局。

富邦媒總經理谷元宏表示，電商市場逐漸成熟，產業競爭已從價格補貼，轉向包括物流效率、服務體驗、 數據應用與平台治理等全方位能力。momo未來將持續升級物流、服務體驗等全平台能力，穩步強化長期競爭力。

在物流方面，momo持續升級配送效率與服務品質，由NDC北區物流中心、SDC南區物流中心，搭配預計於2027年啟用的CDC中區物流中心，並透過子公司富昇物流強化整體物流量能，提升整體供貨與配送效率，達成對消費者交付產品承諾。