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蔡明忠：富邦媒拚重返千金股 將加強本業、規劃併購

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導
富邦集團、富邦媒董事長蔡明忠。聯合報系資料照
富邦集團、富邦媒董事長蔡明忠。聯合報系資料照

富邦媒（8454）昨（27）日舉行股東會，董事長蔡明忠坦言，股價在疫情後「有點黯淡」，他對現在股價並不滿意，一直思考如何讓股價重返千金榮耀，富邦媒要打出兩隻腳策略，一是本業加強，二是併購，甚至考慮過併購外送平台；他坦言重返千金股不會是一條輕鬆的路，「我們要爬著回去」。

台股奔上44K，但富邦媒股價從曾經的2,190元到昨日收盤191元，差價高達千位數。蔡明忠在股東會中被股東問到股價偏低問題，坦言對股價並不滿意，但希望重返千元不是因為什麼事件的幫助，而是股東看到公司價值，消費者感受到更好的體驗。

有股東建議不要發現金股利，改買庫藏股。蔡明忠表示，現在資金流向AI概念股，不是AI相關的幾乎股價都漲不動，momo股本不到31億元，但積極投入南區物流中心、中區物流中心，正在規畫更大型物流中心，即便如此，momo成立以來從未向股東伸手要錢，也沒有現金增資，與部分靠燒錢經營的電商不同，但在目前環境下，如果公司又不發放現金股利，恐怕影響股東期待與評價。

他表示，思考過很多未來的方向，包公司要成長最好要有「兩隻腳」，第一隻腳是本業持續營業成長，另一隻腳可能是靠併購，一來擴大規模，刺激更好的成長，二來補足科技人才缺口，這也是恢復千金股的具體作法之一。

他首度鬆口承認，連現在「名花有主」的外送平台也考慮過可能，想過雙方在物流上合作有綜效、可能發展出新的電商業務。對於併購對象，他直言當然是有綜效、有技術最好，即使併購這種事不能隨便講，也希望大家替他到處宣傳：「有好的適合併購的對象，如果我們沒看到，請你們自己來報名！」

富邦 千金股 蔡明忠

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