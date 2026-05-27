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為了這個原因 大摩破天荒首次在台北舉辦亞太AI峰會

經濟日報／ 記者張瀞文崔馨方／台北即時報導

摩根士丹利（大摩）今年首度於台北舉辦亞太AI峰會（Morgan Stanley Asia AI Summit），聚焦台灣高科技產業在AI供應鏈中的關鍵角色，在AI峰會前夕，大摩27日舉行記者會表示，期望將全球 AI 產業、資本市場與投資社群的重要交流與對話帶到台北。

摩根士丹利台灣區負責人邱慧平27日指出，摩根士丹利首次舉辦亞太AI峰會，選擇在台北舉行，且時間在台北國際電腦展（COMPUTEX）前夕，就是因為台灣在AI領域具有舉足輕重的地位。

邱慧平指出，摩根士丹利亞太AI峰會舉行時間為28-29日，邀請金融界國際機構投資人與在地科技領導人，共85家公司參與，約65%為台灣公司，其他則來自美國、日、韓、中國大陸及香港的企業，約600位國際投資人與會。會議安排19場專題演講，還有500場投資人與企業的閉門交流會。

邱慧平強調，AI 已從新興題材發展為推動全球經濟與產業升級的核心動力。台灣具備完整科技供應鏈，不論是在技術、製造能力、人才等方面，並且新增資本充沛。AI 供應鏈支撐台灣出口與企業獲利，使台灣在國際資本市場更受重視。台股總市值位居全球第五，摩根士丹利持續看好動能。

據了解，大摩亞太AI峰會主題涵蓋半導體、ASIC、記憶體、光通訊、伺服器、資料中心基礎建設、邊緣運算、AI Agent、生命科學、智慧機器人、先進封裝與新一代運算架構等關鍵領域。

大摩 亞太 台北

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