GIS奪輝達轉投資光通訊大廠Coherent大單 躍輝達關鍵夥伴

觸控大廠GIS-KY（6456）奪下輝達（NVIDIA）轉投資光通訊大廠Coherent大單，下半年設備大量進駐，躍輝達衝刺AI光通訊關鍵夥伴。

GIS於27日舉行股東會，光通訊相關布局與訂單受矚目，公司在股東會後媒體交流時證實，已接獲北美大廠CW雷射封裝訂單，今年光通訊與光學相關資本支出達13億元以上，用以採購測試機台與晶片黏合（Die bond）等設備。

因應AI資料傳輸進入「光進銅退」時代，輝達今年3月宣布斥資10億美元，入股光通訊大廠Coherent，雙方並簽訂高達數十億美元等級的多年期採購承諾，以及未來產能優先使用權。消息人士透露，GIS此次奪下的北美大廠CW雷射封裝訂單，客戶就是Coherent，讓GIS躍升輝達衝刺AI光通訊關鍵夥伴。

GIS不對單一客戶置評，董事長周賢穎指出，該公司在CPO領域，主要切入技術門檻極高的後段「光源封裝」，初期鎖定以磷化銦（InP）為主的雷射光源封裝與測試代工，客戶皆為國際雷射大廠。團隊也正與國際晶片廠密切討論，評估將Micro LED導入短距離傳輸光源的可行性。

產能進程方面，周賢穎透露，光通訊光源封裝打樣產線已運作一段時間，放量設備預計今年第3季底至第4季安裝完成，產能先在台中后里廠建置。新廠房本月已封頂的越南廠，預計8月完工、第4季裝機，明年第1季起大量出貨。

隨新業務推展，GIS預估，今年資本支出落在50億至60億元。由於新事業與指紋辨識部分設備可共用，後續將視客戶拉貨需求，不排除於下半年或明年追加預算。

GIS並揮軍AI眼鏡光波導技術，旗下設備已具備奈米壓印與表面浮雕兩大主流技術開發能力，鎖定AR眼鏡鏡片。今年第1季以奈米壓印為主的產品已量產送樣，現為每月幾萬片小量出貨。公司預期，AR光學鏡片要達到規模化出貨，仍須等待國際大客戶帶入量產，顯著營收貢獻時間點將落在明年下半年至2028年初。

此外，GIS也傳出拿下北美大廠折疊機防折薄膜訂單。周賢穎點出，不論是光通訊光源封裝或光波導鏡片，皆屬於零組件級產品，毛利率顯著優於過去很難突破10%瓶頸的傳統觸控模組。雖然新業務面臨平板、筆電拉貨的季節性偏低影響，但隨著高毛利新事業逐步落地，有助於公司加速擺脫單一面板景氣循環的干擾。

對於營運展望，GIS表示，公司多角化轉型的高毛利業務營收占比正穩定爬升，車載電子與屏下指紋辨識今年營收占比皆預估突破5%，加上光通訊與光波導新產品明年進入放量期，公司將全力衝刺轉型成果。