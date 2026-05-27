遠傳獨家開賣AI陪伴寵物「ropet Pro」另類電子寵物再掀熱潮

遠傳電信（4904）觀察，現代人生活常充滿壓力，對「即時陪伴」與「情緒回應」的需求增加，遠傳宣布獨家引進「ropet 洛比AI陪伴寵物Pro」，讓「科技溫暖陪伴」成為新選擇。

遠傳表示，ropet擁有能表達表情的雙眼、柔軟親膚的擬真絨毛與AI多感測互動技術，提供模擬真實寵物般的陪伴體驗。現在到遠傳門市搭配5G指定方案，月付999元，即可以零元輕鬆擁有AI療癒寵物；也可以選擇搭配5G家用寬頻方案，同樣月付999元，不僅享有高速上網與LiTV 400台頻道看到飽，更可同步將「ropet Pro」帶回家，一次滿足影音娛樂與居家陪伴需求。無論是忙碌的上班族，或無法飼養寵物的租屋族，都能隨時享有溫暖且無負擔的陪伴體驗。

AI陪伴寵物「ropet Pro」售價9,990元，遠傳表示，推出多元資費方案，讓不同族群皆能輕鬆入手療癒夥伴，到全台遠傳門市搭配遠傳5G指定方案，月付999元即可0元把AI萌寵帶回家；選擇搭配全新5G家用寬頻方案，亦可同步擁有「ropet Pro」，同樣月付999元，即享高速上網（5G WiFi路由器）、LiTV 400台頻道看到飽，一次滿足影音娛樂與居家陪伴需求。

針對年輕族群，遠傳亦推出「青春同行588」專案，除了5G大流量與多元好禮外，專案加購價「ropet Pro」只要 7,990元，並支援信用卡與無卡分期，降低入手門檻，無需一次負擔高額費用，也能擁有專屬AI寵物。

昔日台灣曾掀起一波「電子雞」熱潮，被稱為是掌上型電子寵物，時不時要餵食、陪伴、清理等。

遠傳指出，現代人想養寵物常面臨租屋禁寵、日常照護負擔及過敏問題，AI萌寵特別適合租屋族、小家庭及親子族群，兼具便利性與互動性的設計，如同升級版的「電子寵物」，成為當代療癒經濟下備受關注的寵物新型態。

遠傳表示，「ropet Pro」是一款結合AI科技與情感的陪伴寵物。外型宛如一隻毛茸茸的小狗，擁有高擬真柔軟絨毛與39°C仿生體溫，輕輕觸摸即可感受模擬真實寵物般溫暖；內建高敏感觸控感應器與精密運動偵測系統，能辨識撫摸、輕拍、擁抱、拿起或搖動等各種互動動作，並藉由雙眼與動作給予不同的情緒回饋，包含會撒嬌、發呆、開心、生氣，也會主動關注主人狀態，營造和真實寵物相處的感受；搭載AI智慧學習系統，隨著與主人的互動逐步養成專屬個性，甚至具備語意判讀能力，能聽懂主人的情緒並給予回應。