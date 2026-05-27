日月光搶攻AI封裝新戰場！業界首見310mm 面板級封裝產線2027量產

封測龍頭日月光投控（3711）27日宣布，已開發出業界首見的 310mm × 310mm 面板級封裝（PLP）自動化產線，展現其在先進封裝領域的技術布局。這項新產線可銜接晶圓級封裝至面板級封裝，並同時滿足 FOCoS 與 FOCoS-Bridge 封裝平台設計規則，進一步擴大生產經濟規模，預計 2027 年上半年投入量產。

日月光表示，面板級封裝自動化產線的建置，代表公司推動半導體產業邁向異質整合時代的重要一步，將加速實現小晶片（Chiplets）、ASIC 及 HBM 間的高頻寬、低延遲互連，提升整體系統效能。隨 AI 加速器與 HPC 元件複雜度持續提高，面板級封裝已成為實現兆級電晶體系統級封裝（SiP）架構的關鍵技術之一。

此次日月光推出的面板級封裝自動化產線支援 310mm × 310mm 規格，並相容 FOCoS 與 FOCoS-Bridge 先進封裝平台，可分別提供 2/2µm 與 8/8µm 的線寬／線距（Line/Space）能力。相較傳統圓形晶圓，矩形面板可大幅提升可用面積，每塊面板面積達 96,100 mm²，有助增加單位面板可封裝晶粒數，並提高材料利用率。

日月光指出，面板級封裝可解決業界長期面臨的挑戰，包括中介層（Interposer）尺寸持續放大、晶圓級封裝效率下降等問題。面板規格放大後，不僅有助提升產出、縮短生產周期，也可支援更複雜的多晶片架構。這對 AI 資料中心與 HPC 應用尤其重要，因相關領域對大尺寸封裝與更高輸入／輸出（I/O）密度的需求正快速增加。

日月光研發副總洪志斌博士表示，日月光透過引進自動化面板級製造平台，顯著提升擴充性與效率，推動先進封裝領域迎來根本性轉變。這項創新可實現更高整合密度，並支援 AI 與 HPC 系統不斷演進的需求，同時兼顧效能、功耗效率與可製造性（Manufacturability）。

日月光說明，透過大面積製程與減少工具／治具更換步驟，面板級平台可提供更高產出，並為異質整合與系統級封裝解決方案提供更具彈性的基礎。其應用範圍涵蓋 AI、HPC、網路、高階遊戲與邊緣 AI（Edge AI），可協助客戶提升製造效率並縮短產品上市時程（Time-to-Market）。

日月光執行副總 Yin Chang 表示，面板級封裝是推動下一波 AI 創新的關鍵步驟。隨 AI 訓練與推論工作負載規模擴大，要達到更高水準的系統效能，除了先進晶圓製程，也需要更高效率的封裝與整合技術。日月光的面板級平台可提高產出、優化材料利用率，並提供日益複雜的運算架構所需擴充性，超大型資料中心（Hyperscale）客戶也將持續引領相關創新。

從技術效益來看，310mm × 310mm 面板級封裝相較傳統 300mm 圓形晶圓，最大差異在於矩形面板可降低邊緣浪費、提升可用面積，面積利用率可由晶圓封裝低於六成，提升至面板封裝逾八成五；同時在單位可封裝晶粒數、材料利用率與設備產出效率上均優於傳統晶圓級封裝。以 3.5 倍光罩尺寸或更大封裝設計來看，單片面板可產出的晶粒數一般較晶圓提升逾 1.5 倍，有助因應 AI 與 HPC 晶片封裝尺寸放大、I/O 密度提升及量產效率需求。

日月光強調，新的面板級封裝解決方案不僅可帶來更快製造周期與具擴充性的製造能力，也符合小晶片架構與大尺寸整合的長期產業發展方向。隨半導體產業逐步突破傳統晶圓製程限制，日月光將持續推進先進封裝解決方案，強化在 AI 與 HPC 世代的競爭優勢。