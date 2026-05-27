華碩小金雞台智雲將登興櫃 衝AI算力建置、營運市場

華碩（2357）集團旗下AI基礎建設與算力加值服務商台智雲（7735）27日宣布，將於5月29日正式登錄興櫃交易。未來將持續深耕政府與企業主權AI的關鍵需求，提供長期穩健的AI運算工程與營運服務，厚植台灣AI產業的自主實力，並積極拓展海外市場。

台智雲董事長謝明傑表示，台智雲透過國家級科技計畫與超級電腦建置，累積豐厚的超級運算能力與運營經驗。此次登錄興櫃，象徵台灣AI產業正從硬體供應鏈優勢，延伸至軟硬體整合、AI基礎建設營運、主權AI服務與企業應用落地的全新局面。展望未來，台智雲將成為集團AI基礎建設與戰略布局的核心角色，持續建構自主、可信任且具國際競爭力的主權AI產業生態系。

台智雲自2021年成立以來，主要業務涵蓋AI算力基礎建設與整合服務的「算力基建」、AI模型與應用加值服務的「算力加值」、AI算力資源管理調度服務的「算力調度」，並結合全棧式AI代工（Full-Stack AI Foundry）技術能力、算力自動化管理平台與主權AI制度性之信任基礎。

打造從AI運算中心建置、平台營運、資源調度到模型應用落地的一站式服務模式，有別於傳統承包商（EPC）或一般系統整合商（SI）多僅聚焦於硬體交付或單點IT建置。

台智雲總經理吳漢章指出：「AI基礎建設的建置、營運效率，以及AI推論與代理應用的落地能力，已成為政府與企業導入AI的關鍵；而「主權 AI」所強調的可信賴與合規性，更是政府數位治理與企業AI轉型之重要基礎。台智雲將以政府與企業主權AI為雙軸，全面強化算力基建、加值與調度能力，並持續投入AI代理整合實體流程、自動化資源調度、資料治理及信任技術等研發，協助客戶建立可信任、可治理、可擴展的AI基礎設施與智慧應用。」

2025年台智雲營收達25.83億元，較前一年度大幅成長約198.5%，並成功轉虧為盈，反映AI算力中心與基礎建設需求進入快速放量階段。短期成長動能主要來自大型AI算力中心與基礎建設專案；中長期則將逐步擴展至算力營運、資源調度、AI模型部署與平台服務，提升高附加價值與經常性收入比重。