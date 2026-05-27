仁寶聯手GMI Cloud推進AI雲端建設市場

仁寶（2324）宣布，與美國矽谷AI基礎架構服務商GMI Cloud展開合作，共同加速新世代AI推論與代理式AI應用基礎架構的部署。在此次合作中，GMI Cloud將導入高效能GPU伺服器平台，以支援大規模AI訓練與推論工作負載日益增長的需求。此項部署將成為GMI Cloud持續拓展AI驅動服務與資料導向應用的重要基礎。

隨著AI運算需求快速成長，雲端服務供應商正積極擴展基礎設施，以因應日益複雜的應用場景，包括大型語言模型、大規模AI推論服務、代理式AI系統以及即時AI應用。仁寶憑藉在高密度伺服器設計、先進散熱架構及系統整合方面的專業能力，協助客戶打造高效且可靠的大規模部署環境。

仁寶基礎架構解決方案事業群副總經理張耀文表示，「隨著AI工作負載快速朝向大規模推論與新興代理式AI應用發展，基礎架構需求也正朝向更高密度、更高效率以及更快速部署的方向演進。我們很高興能協同GMI Cloud建構針對新世代AI推論與實際AI應用部署所優化的基礎架構平台」。

除了基礎架構部署外，仁寶與GMI Cloud亦將於COMPUTEX 2026共同展示最新合作成果。在仁寶攤位可體驗GMI Cloud最新的代理式AI與推論應用情境，展示先進基礎架構如何支援新世代AI服務的實際部署與落地。