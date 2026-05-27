來毅數位子公司Keypasco MFA成功助日本醫院導入資安防護

專注於零信任資安解決方案的來毅數位科技（7834）今日宣布，其日本子公司Keypasco Japan株式会社於大阪茨城醫院成功導入 Keypasco MFA解決方案，不僅符合日本厚生勞動省《醫療資訊系統安全管理指南 6.0版》要求，同時也有效強化對抗勒索軟體與資料外洩的能力，為高度監管環境下的醫療資安提供具體可行的落地模式。

日本近年推動「My Number」健保卡整合制度與健保系統整合，使醫療機構成為高度敏感資料的集中場域，也因此成為駭客攻擊的主要目標。在此背景下，政府持續加強資安規範，但多數醫療院所仍面臨既有系統架構複雜、難以直接升級的問題。來毅數位指出，茨城醫院的成功關鍵，在於透過外掛式零信任架構設計，導入不需大幅改動既有系統的多因數認證機制，並結合實際醫療場域需求進行部署，成功在法規遵循與使用體驗之間取得平衡。

在技術面上，Keypasco解決方案透過裝置指紋辨識與雙通道驗證，建立高強度的身分驗證機制，達到近似銀行等級的安全防護，同時確保醫療人員在日常操作中不增加負擔。此外，系統導入地理圍欄與定位辨識機制，能在設備離開院區時即時限制存取權限，有效降低設備遺失或遭未授權使用的風險；同時亦強化對Windows登入與關鍵系統帳號的控管，避免內部帳號濫用與橫向攻擊，進一步提升整體防護層級。

來毅數位總經理林欣怡表示，台灣醫療產業目前同樣面臨資安威脅持續升高、法規要求逐步提升，以及既有系統難以快速汰換等多重挑戰。從此次與日本茨城醫院的合作導入經驗顯示，即使在高度限制與複雜環境中，仍可透過適當設計的零信任架構與身分認證機制，有效提升資安成熟度，並兼顧營運效率。未來來毅數位也將持續努力引進國際成功案例與實務經驗，協助台灣醫療機構在既有架構下實現資安升級，建立更完整且具韌性的防護體系。