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AI新商機 聯發科總座陳冠州：積極進軍代理AI裝置市場
聯發科（2454）總經理暨營運長陳冠州27日出席COMPUTEX展前論壇，並指出未來代理式AI（Agentic AI）市場將會全面到來，聯發科也會積極進軍代理AI裝置市場，搶進這波AI商機。
陳冠州表示，聯發科從雲端到終端都有所布局，隨著AI領域將從生成式AI快速邁入代理式AI的世代，使未來終端裝置也會開始進入代理式AI裝置，讓裝置能快速執行代理AI應用。
對於代理式AI與生成式AI的最大不同，陳冠州指出，代理式AI具備主動執行整任務的特性，與當前AI普遍已被動反應截然不同，且代理式AI可能需要同時自主啟動及使用3個左右模型，因此終端裝置在運算上將更加快速，以支援代理AI裝置在終端的運算速度提升。
陳冠州說，代理式AI除了主動之外，即時性、互動協作、學習進化等領域都是其特性，且聯發科已經開始朝這些技術方向前進，讓使用者用越多AI的同時，AI也能越懂使用者，並將打造專屬隱私資訊守護，以維護個人訊息資安。
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