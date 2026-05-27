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宏碁陳俊聖：CPU供給已成PC市場瓶頸、估下半年出貨量偏弱

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

宏碁（2353）董事長暨台北市電腦公會理事長陳俊聖27日出席COMPUTEX展前論壇活動，談及近期零組件缺料漲價議題時，他表示，CPU已經成為供應鏈的最大關鍵瓶頸，並預期下半年PC市場成長動能可能將比上半年弱，不過產品售價上漲情況下，PC全年整體產值仍可望高於去年水準。

AI掀起的各式零組件缺貨及漲價問題，目前開始延燒到CPU領域。陳俊聖說，產業鏈缺料問題從記憶體延伸到CPU，一旦CPU供給短缺，就沒辦法出貨，因此現在各大業者都開始跟CPU供應商溝通確保產能，以緩解供應緊張問題。

陳俊聖表示，傳統CPU供應商如英特爾（Intel）、超微（AMD）等，現在聯發科（2454）、高通（Qualcomm）也開始投入CPU市場，後續隨著更多CPU供應商加入供給，將有機會持續舒緩當前供給緊張情況。

針對PC市場今年表現，陳俊聖引用研調機構數據指出，今年全年PC出貨量可能將比去年下滑約11％，不過他認為，實際衰退幅度有機會達到個位數水準，且由於產品單價提升，因此即便出貨量下滑，整體產值仍可望比去年增加。

針對宏碁自家表現來看，陳俊聖指出，觀察今年4月底前出貨動能仍達年增雙位數，若以金額來看成長幅度將比出貨量更高，但預期今年下半年，筆電市場需求將可能比上半年還弱。

陳俊聖 宏碁 COMPUTEX

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