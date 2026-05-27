COMPUTEX 2026展前論壇 探討AI時代下的企業轉型

台積電董事長魏哲家今日親上火線與員工面對面溝通，展現對基層員工分紅權益的重視，消息人士透露，魏哲家從同仁、股東、社會三方立時各有不同，理解員工對分紅制度調整極度關切，由於粉絲頁「台積大小事」已出現有人刻意煽動分紅不公司等言論，魏哲家才火速要內部舉辦全面性溝通大會釋疑，魏哲家在今日的溝通大會向員工說明，台積電未來擔負的企業社會責任會愈來愈重，但他承諾今年全年分紅增幅仍會優於去年的30%。

2026-05-27 14:07