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COMPUTEX 2026展前論壇 探討AI時代下的企業轉型
COMPUTEX 2026展前論壇下午在台北漢來飯店舉行，今年展前論壇以「The AI Era: A Collective Effort Toward AI Systems（百工百業共創 AI 經濟｜AI 系統的全面實踐）」為主題，邀請 Google Cloud、麥肯錫（McKinsey & Company）、聯發科技、鴻海研究院（鴻海科技集團）、元太科技、宏碁智醫等國際企業與產業專家，從 AI Agents、AI 基礎設施、AI 資安、邊緣到雲端運算（edge-to-cloud），到智慧零售與 AI 醫療等應用面向，探討 AI Systems 時代下的企業轉型與產業發展方向。
出席貴賓包括台北市電腦公會理事長陳俊聖、Google Cloud 亞太區技術副總裁 Moe Abdula、McKinsey & Company 全球董事合夥人 Ryan Fletcher、聯發科技總經理暨營運長陳冠州、鴻海研究院（鴻海科技集團）執行長李維斌、元太科技業務中心副總經理洪集茂、宏碁智醫董事長暨執行長連加恩等人。
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