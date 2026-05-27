宏碁陳俊聖：AI將從算力競爭 邁入系統價值時代

宏碁（2353）董事長暨台北市電腦公會理事長陳俊聖27日出席COMPUTEX展前論壇指出，今年AI PC、AI Agent到雲端服務、邊緣運算與垂直應用，AI已成為產業升級與競爭力重組的核心力量，AI的下一階段，不只是模型或算力競賽，更是系統整合、產業落地與生態協作的競賽。換句話說，AI正從「算力競賽時代」，進入「系統價值時代」。

陳俊聖說，今年展前論壇連續第三年舉辦，已成為COMPUTEX開展前重要的產業趨勢平台。本次以「百工百業共創AI經濟」為主軸，邀請全球科技領袖、顧問專家與台灣產業代表，共同探討AI Systems如何真正落地。

陳俊聖指出，AI的下一階段，不只是技術展示，而是產業落地；不只是單點創新，而是系統能力與生態系的共同競賽。今年COMPUTEX規模再創新高，共有超過1,500家廠商、6,000個展位，展現從晶片、平台、系統整合到創新應用的完整AI實力。台灣正成為全球AI系統落地的重要合作夥伴。

陳俊聖表示，今年我們也將展會體驗從展館延伸到城市。6月2日晚間，將在台北101周邊舉辦結合科技、藝術與城市天際線的MIT無人機展演，並透過現場直播，讓全球看見台灣科技的創新能量；6月3日，InnoVEX Night Party也將在台北101舉行，邀請國際新創、投資人與產業夥伴交流，讓台北成為全球創新交流的重要場域。