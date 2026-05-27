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台智雲29日登錄興櫃 引領台灣主權AI新紀元

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

台灣智慧雲端服務股份有限公司（7735）27日隆重宣布，將於5月29日正式登錄興櫃交易，邁入資本市場新里程碑。作為華碩（2357）集團旗下全棧式 AI 基礎建設與算力加值服務商，台智雲受惠於大型客戶對 AI 算力中心與基礎建設的強勁需求，去年營收達新台幣25.83億元、年增近200%；稅後淨利新台幣1.35億元，每股盈餘4.14元，營運正式步入獲利階段。未來將持續深耕政府與企業主權 AI 的關鍵需求，提供長期穩健的 AI 運算工程與營運服務，厚植台灣 AI 產業的自主實力，並積極拓展海外市場。

台智雲董事長謝明傑表示：「華碩集團長期致力於 AI、高效能運算與新興運算技術，台智雲透過國家級科技計畫與超級電腦建置，累積豐厚的超級運算能力與運營經驗。此次登錄興櫃，象徵台灣 AI 產業正從硬體供應鏈優勢，延伸至軟硬體整合、AI 基礎建設營運、主權 AI 服務與企業應用落地的全新局面。展望未來，台智雲將成為集團 AI 基礎建設與戰略布局的核心角色，持續建構自主、可信任且具國際競爭力的主權 AI 產業生態系。」

台智雲自2021年成立以來，主要業務涵蓋 AI 算力基礎建設與整合服務的「算力基建」、AI 模型與應用加值服務的「算力加值」、AI 算力資源管理調度服務的「算力調度」，並結合全棧式 AI 代工（Full-Stack AI Foundry）技術能力、算力自動化管理平台與主權 AI 制度性之信任基礎，打造從 AI 運算中心建置、平台營運、資源調度到模型應用落地的一站式服務模式，有別於傳統承包商（EPC）或一般系統整合商（SI）多僅聚焦於硬體交付或單點 IT 建置。

台智雲總經理吳漢章指出：「AI 基礎建設的建置、營運效率，以及 AI 推論與代理應用的落地能力，已成為政府與企業導入AI的關鍵；而「主權 AI」所強調的可信賴與合規性，更是政府數位治理與企業 AI 轉型之重要基礎。台智雲將以政府與企業主權 AI 為雙軸，全面強化算力基建、加值與調度能力，並持續投入 AI 代理整合實體流程、自動化資源調度、資料治理及信任技術等研發，協助客戶建立可信任、可治理、可擴展的 AI 基礎設施與智慧應用。」

2025年台智雲營收達新台幣25.83億元，較前一年度大幅成長約198.5%，並成功轉虧為盈，反映 AI 算力中心與基礎建設需求進入快速放量階段。短期成長動能主要來自大型 AI 算力中心與基礎建設專案；中長期則將逐步擴展至算力營運、資源調度、AI 模型部署與平台服務，提升高附加價值與經常性收入比重。面對全球 AI 代理市場高需求增長，台智雲推出「AFS Suite」企業主權 AI 服務，亦可視為公司由 AI 基礎建設，正延伸至長期營運與高附加價值 AI 服務的重要策略布局。

台智雲登錄興櫃後，承諾將嚴格遵守公開發行公司相關規範，並以資本市場為嶄新階段，進一步深化全棧式 AI 代工基礎建設服務能力，期待與所有利害關係人攜手共創佳績，一同推動台灣 AI 產業的蓬勃發展。

台智雲 華碩 基礎建設

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