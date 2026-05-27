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CPU嚴重缺貨 陳俊聖：更多晶片廠加入有助緩解

中央社／ 台北27日電

電腦品牌廠宏碁董事長暨執行長陳俊聖今天表示，個人電腦（PC）關鍵零組件缺料加劇，以中央處理器（CPU）短缺最嚴重，隨著更多晶片廠加入供應行列，有助於緩解整體供應壓力。

被問及人工智慧（AI）發展對資通訊產業資源配置產生排擠效應，陳俊聖說，AI的導入應視為資源重新配置與優化的過程，初期難免出現混亂與不均衡。以早期網際網路發展為例，相關應用一路從少數公司擴散到百工百業；AI的普及是長期且連續的演進，而非單一時間點的突然轉折。

陳俊聖下午以台北市電腦公會理事長身分出席台北國際電腦展（COMPUTEX）展前論壇，接受媒體採訪，針對AI發展、PC零組件缺料等議題發表看法。

他說，近期PC關鍵零組件缺料加劇，以CPU最為嚴重，須等CPU到貨後才能「成套」出貨；過去供應瓶頸在記憶體，現階段已轉為CPU，各業者正與CPU供應商持續溝通。

陳俊聖表示，除了傳統晶片供應商超微（AMD）、英特爾（Intel）之外，聯發科、高通（Qualcomm）等晶片廠也加入供應行列，有助於緩解整體供應壓力。

陳俊聖指出，市調機構預估今年PC市場整體出貨量將年減逾10%，他的看法較樂觀，預估將年減個位數。不過因為PC終端價格持續上漲，今年PC市場整體產值仍有機會高於去年。

中央社記者提問，Google日前發表全新AI筆記型電腦Googlebook，宏碁入列首批供應商，對此裝置的後續看法。陳俊聖回應，Googlebook價格帶將略高於Chromebook，因為規格更好，目前看來企業用戶接受度高，但不會完全取代現有Chromebook，宏碁將以多元產品組合滿足不同使用者的需求。

陳俊聖 晶片 宏碁

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