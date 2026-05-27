快訊

再拋少子化解方…傅崐萁：生一胎住社宅30年免費 兩胎終身

美貌驚艷全網！孫淑媚出道31年顏值進化史 14歲嫩照到45歲逆齡照曝光

與魏哲家餐敘傳插曲！黃仁勳發炒麵展親和力 下一秒千萬座車違停慘吃紅單

聽新聞
0:00 / 0:00

虹彩光電發表最新B3尺寸ChLCD全彩電子紙 揮軍日本交通運輸市場

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
虹彩光電於東京設立日本辦公室，並發表最新 B3 尺寸 ChLCD 全彩電子紙。圖虹彩光電董事長廖奇璋（左） 與虹彩光電顧問加藤幹之（右）。業者／提供
虹彩光電於東京設立日本辦公室，並發表最新 B3 尺寸 ChLCD 全彩電子紙。圖虹彩光電董事長廖奇璋（左） 與虹彩光電顧問加藤幹之（右）。業者／提供

真全彩膽固醇液晶（ChLCD）顯示技術領導者虹彩光電27日宣布，位於東京的虹彩光電日本辦公室正式開幕，並於開幕當日同步舉行膽固醇液晶電子紙技術論壇，由董事長暨執行長廖奇璋博士主持，邀請日本CO-WIN株式會社、TAKEBISHI 株式會社與亞旭電腦日本分公司的企業代表分享最新產業動態，並於會中發表虹彩光電最新的B3尺寸（51.5 公分 × 36.4 公分）ChLCD 全彩電子紙產品，邀請近百位日本客戶共襄盛舉。虹彩光電再次以更完善的整體解決方案與客戶服務，強化在地服務能量，推進全球市場布局。

虹彩光電董事長暨執行長廖奇璋在論壇致詞中表示：「虹彩光電無論在技術發展或商務往來上，向來與日本的供應鏈夥伴合作無間。為深耕日本市場、完善在地客戶服務，虹彩光電今年在東京設立辦公室與展示廳，成為繼上海子公司之後的第二個海外據點。在開幕當日舉行的膽固醇液晶電子紙技術論壇中，虹彩光電首度發表B3尺寸的膽固醇液晶電子紙整機。該尺寸特別適用於日本地鐵與電車車廂廣告、展場等室內廣告場域，以具真全彩、低功耗、免布線特性的 ChLCD 電子紙取代傳統紙張的廣告海報，不僅可細膩呈現圖樣色彩，更是節能永續的綠色顯示首選，深獲日本客戶青睞。」

虹彩光電日本辦公室位於東京都交通便利的麻布十番核心商圈，加上上海子公司與位於台灣台南的企業總部暨研發中心、新竹業務辦公室及台北整機辦公室，虹彩光電在全球共有五處營業據點，為客戶提供超過 1,600 萬色的「真全彩、超寬溫、低功耗」膽固醇液晶電子紙模組與整機產品，應用於戶外交通資訊、醫療照護、生活零售與藝文教育等智慧領域，帶動城市、企業與日常生活導入「綠色顯示」，逐步替代傳統紙張，為人類美好生活創造永續價值。

虹彩光電於日本辦公室開幕當日同步舉行膽固醇液晶電子紙技術論壇，近百位日本供應鏈夥伴與會。業者／提供
虹彩光電於日本辦公室開幕當日同步舉行膽固醇液晶電子紙技術論壇，近百位日本供應鏈夥伴與會。業者／提供

虹彩光電董事長廖奇璋表示，B3尺寸的膽固醇液晶電子紙整機特別適用於日本地鐵與電車車廂廣告、展場等室內廣告場域。業者／提供
虹彩光電董事長廖奇璋表示，B3尺寸的膽固醇液晶電子紙整機特別適用於日本地鐵與電車車廂廣告、展場等室內廣告場域。業者／提供

電子紙 日本 亞旭

延伸閱讀

元太與聯發科深化合作 鎖定彩色教育與閱讀市場

COMPUTEX 2026重返世貿 機器人應用引領智慧城市與產業升級

宏觀股東會／將推出光電複合技術的高速長距離傳輸產品

COMPUTEX大戲6月2日登場 30大咖開講

相關新聞

台積電員工溝通大會 魏哲家承諾今年全年分紅增幅仍優於去年

台積電董事長魏哲家今日親上火線與員工面對面溝通，展現對基層員工分紅權益的重視，消息人士透露，魏哲家從同仁、股東、社會三方立時各有不同，理解員工對分紅制度調整極度關切，由於粉絲頁「台積大小事」已出現有人刻意煽動分紅不公司等言論，魏哲家才火速要內部舉辦全面性溝通大會釋疑，魏哲家在今日的溝通大會向員工說明，台積電未來擔負的企業社會責任會愈來愈重，但他承諾今年全年分紅增幅仍會優於去年的30%。

台積分紅惹議魏哲家親揭調整原因 強調「員工薪酬仍比去年高」

台積電（2330）近期傳出員工分紅縮水，引發內部議論。對此，台積電董事長暨總裁魏哲家今天上午親上火線，透過員工溝通會親自說明，坦言今年確實針對利潤分配機制進行調整，因此將部分比重利潤配置轉向股東回饋與社會投資，但強調「員工整體薪酬仍會比去年更高」。

高德、愛奇藝等4款中製App會讀取手機資料 數發部：民眾應提高警覺

數位發展部今（27）日指出，檢測高德地圖、嗶哩嗶哩、愛奇藝及BIMOBIMO等4款中製行動應用程式（App），會要求存取與核心功能無關的敏感權限，例如讀取使用者的行事曆、待辦事項及使用者的儲存空間等多項風險行為，提醒國人應提高警覺，以保障自身數位安全。

群創歷史天量攻漲停！含「群」量高 ETF 成焦點

受惠美股半導體指數狂飆，台股27日在權值股領軍下全面噴出，加權指數終場大漲731.43點，收在44,256.8點歷史新高，成交值更衝上1.55兆元刷新天量。在資金熱潮中，面板大廠群創（3481）27日爆出逾136萬張歷史天量，強勢攻上漲停，成為盤面最耀眼焦點之一，連帶讓重倉群創的台股ETF跟著水漲船高。

AI新商機 聯發科總座陳冠州：積極進軍代理AI裝置市場

聯發科（2454）總經理暨營運長陳冠州27日出席COMPUTEX展前論壇，並指出未來代理式AI（Agentic AI）市場將會全面到來，聯發科也會積極進軍代理AI裝置市場，搶進這波AI商機。

宏碁陳俊聖：CPU供給已成PC市場瓶頸、估下半年出貨量偏弱

宏碁（2353）董事長暨台北市電腦公會理事長陳俊聖27日出席COMPUTEX展前論壇活動，談及近期零組件缺料漲價議題時，他表示，CPU已經成為供應鏈的最大關鍵瓶頸，並預期下半年PC市場成長動能可能將比上半年弱，不過產品售價上漲情況下，PC全年整體產值仍可望高於去年水準。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。