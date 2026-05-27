虹彩光電發表最新B3尺寸ChLCD全彩電子紙 揮軍日本交通運輸市場

真全彩膽固醇液晶（ChLCD）顯示技術領導者虹彩光電27日宣布，位於東京的虹彩光電日本辦公室正式開幕，並於開幕當日同步舉行膽固醇液晶電子紙技術論壇，由董事長暨執行長廖奇璋博士主持，邀請日本CO-WIN株式會社、TAKEBISHI 株式會社與亞旭電腦日本分公司的企業代表分享最新產業動態，並於會中發表虹彩光電最新的B3尺寸（51.5 公分 × 36.4 公分）ChLCD 全彩電子紙產品，邀請近百位日本客戶共襄盛舉。虹彩光電再次以更完善的整體解決方案與客戶服務，強化在地服務能量，推進全球市場布局。

虹彩光電董事長暨執行長廖奇璋在論壇致詞中表示：「虹彩光電無論在技術發展或商務往來上，向來與日本的供應鏈夥伴合作無間。為深耕日本市場、完善在地客戶服務，虹彩光電今年在東京設立辦公室與展示廳，成為繼上海子公司之後的第二個海外據點。在開幕當日舉行的膽固醇液晶電子紙技術論壇中，虹彩光電首度發表B3尺寸的膽固醇液晶電子紙整機。該尺寸特別適用於日本地鐵與電車車廂廣告、展場等室內廣告場域，以具真全彩、低功耗、免布線特性的 ChLCD 電子紙取代傳統紙張的廣告海報，不僅可細膩呈現圖樣色彩，更是節能永續的綠色顯示首選，深獲日本客戶青睞。」

虹彩光電日本辦公室位於東京都交通便利的麻布十番核心商圈，加上上海子公司與位於台灣台南的企業總部暨研發中心、新竹業務辦公室及台北整機辦公室，虹彩光電在全球共有五處營業據點，為客戶提供超過 1,600 萬色的「真全彩、超寬溫、低功耗」膽固醇液晶電子紙模組與整機產品，應用於戶外交通資訊、醫療照護、生活零售與藝文教育等智慧領域，帶動城市、企業與日常生活導入「綠色顯示」，逐步替代傳統紙張，為人類美好生活創造永續價值。

虹彩光電於日本辦公室開幕當日同步舉行膽固醇液晶電子紙技術論壇，近百位日本供應鏈夥伴與會。業者／提供