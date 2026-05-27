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虹彩光電發表最新B3尺寸ChLCD全彩電子紙 揮軍日本交通運輸市場
真全彩膽固醇液晶（ChLCD）顯示技術領導者虹彩光電27日宣布，位於東京的虹彩光電日本辦公室正式開幕，並於開幕當日同步舉行膽固醇液晶電子紙技術論壇，由董事長暨執行長廖奇璋博士主持，邀請日本CO-WIN株式會社、TAKEBISHI 株式會社與亞旭電腦日本分公司的企業代表分享最新產業動態，並於會中發表虹彩光電最新的B3尺寸（51.5 公分 × 36.4 公分）ChLCD 全彩電子紙產品，邀請近百位日本客戶共襄盛舉。虹彩光電再次以更完善的整體解決方案與客戶服務，強化在地服務能量，推進全球市場布局。
虹彩光電董事長暨執行長廖奇璋在論壇致詞中表示：「虹彩光電無論在技術發展或商務往來上，向來與日本的供應鏈夥伴合作無間。為深耕日本市場、完善在地客戶服務，虹彩光電今年在東京設立辦公室與展示廳，成為繼上海子公司之後的第二個海外據點。在開幕當日舉行的膽固醇液晶電子紙技術論壇中，虹彩光電首度發表B3尺寸的膽固醇液晶電子紙整機。該尺寸特別適用於日本地鐵與電車車廂廣告、展場等室內廣告場域，以具真全彩、低功耗、免布線特性的 ChLCD 電子紙取代傳統紙張的廣告海報，不僅可細膩呈現圖樣色彩，更是節能永續的綠色顯示首選，深獲日本客戶青睞。」
虹彩光電日本辦公室位於東京都交通便利的麻布十番核心商圈，加上上海子公司與位於台灣台南的企業總部暨研發中心、新竹業務辦公室及台北整機辦公室，虹彩光電在全球共有五處營業據點，為客戶提供超過 1,600 萬色的「真全彩、超寬溫、低功耗」膽固醇液晶電子紙模組與整機產品，應用於戶外交通資訊、醫療照護、生活零售與藝文教育等智慧領域，帶動城市、企業與日常生活導入「綠色顯示」，逐步替代傳統紙張，為人類美好生活創造永續價值。
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