簡訊大廠傳遭駭客入侵 公司聲明客戶資料並未大量外洩

本土簡訊大廠互動資通旗下EVERY8D企業智慧簡訊平台傳出駭客入侵，資料外洩並在暗網販售。互動資通在官網回應，近日服務異常，初步判斷服務器硬碟資料毀損，後來偵測到部分系統出現異常情形，經內部檢視後，已於第一時間啟動資安事件應變機制，同步委請國際資安專業公司「趨勢科技」進行數位鑑識（Incident Response, IR）與事件調查，同時已向法務部調查局完成報案程序，配合相關單位進行後續調查與聯防作業。

因外部社群平台與暗網論壇流傳部分與次此事件相關之資訊，互動資通指出，目前相關內容均已納入正式調查與鑑識範圍；對於未經證實之內容與推測，公司不予評論。

互動資通指出，本次事件期間，部分服務曾出現異常或中斷情形，對部分客戶使用造成影響，對此深感歉意。目前公司已完成多項緊急應變與復原措施，包括：全面進行防火牆、AD、VPN、核心系統與帳號安全檢視及密碼重設強化多因子驗證（MFA）與特權帳號管理（PAM）。

其次擴大部署 EDR／MDR／SOC 等監控與應變機制強化弱點掃描、滲透測試與備份驗證建置新安全架構環境並進行服務移轉與隔離。

EVERY8D啟動各項資安通報，並提供損害控制或復原作業現況報告針對外界關注之資料安全議題，截至目前正式數位鑑識初步結果，尚未發現客戶資料遭未經授權大量外洩、簡訊內容遭竄改，或金融交易服務受到重大影響之具體證據；相關影響範圍與事件原因，仍待進一步正式鑑識確認。