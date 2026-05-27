Computex將揭幕 法人看好AI Agent變現商機

距離「2026 Computex」開幕不到一周，全球AI供應鏈目光正齊聚台北。統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，儘管市場情緒仍受短期雜訊波動，AI投資動能依然強勁，基本面韌性未變，投資人不妨透過定期定額，參與科技股的長線發展。

針對市場最關心的AI實質需求與「變現能力」疑慮，郭智偉表示，相關疑慮正被數據一一化解。首先，Google開發者大會最新數據揭露，目前每月處理Token數已爆發性成長至3,200兆，相較去年同期增長近七倍，AI Agent落地需求正進入實質擴張期。另一方面，記憶體大廠美光（Micron）2026 年第2季營收年增率高達 130% 並實現單季轉盈，財報數據推翻了市場過去對「AI投資回收期過長」的悲觀論調，也進一步印證了全球科技巨頭持續擴大AI資本支出的長線成長趨勢。

展望後市，郭智偉指出，Computex登場正式拉開科技業產能全開序幕，基本面能見度直達2027年。下半年輝達次世代Vera Rubin平台預計第3季初步量產，年底至明年初全速放量；同時亞馬遜AWS Trainium3及Google TPU也將進入放量階段，整體AI供應鏈將維持長線高速成長。可重點布局光通訊、記憶體、資料中心、能源及ASIC晶片等族群，全面網羅台美日韓股市中的AI領頭羊，可望迎來Computex催化劑帶來的成長契機。