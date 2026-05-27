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麗清法說會／傳喜訊迎重大突破 切入機器人關節控制模組供應鏈

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
麗清法說會，營運面傳喜訊。記者黃淑惠／攝影
麗清法說會，營運面傳喜訊。記者黃淑惠／攝影

麗清（3346）27日法說宣布集團營運迎來重大突破，憑藉多年深耕汽車電子領域所累積之車規級研發，集團由車用領域無縫接軌機器人領域，旗下開發應用於人形機器人與四足機器人(機器狗)之PCBA 核心關節控制模組，成功打入敏實集團智能機器人及機器狗供應鏈，預計將於今年第3季開始陸續小量出貨，為集團由車用電子延伸至「具身智能」（Embodied Intelligence）機器人市場邁出關鍵一步。

麗清科技總管處協理李鋆辰表示，麗清營運雙響炮，切入機器人關節控制模組供應鏈， 第3季小量出貨墨西哥新廠喜獲北美車款訂單，訂單能見度至2029年助攻未來營運。

麗清布局北美的墨西哥新廠亦傳捷報，順利拿下韓國品牌車系的北美車款訂單，進一步推升整體訂單能見度已上看至2029年，創造未來中長期營運更為有利成長前景。

麗清表示，全球AI應用正由雲端運算逐步延伸至實體裝置與自動化設備，帶動人形機器人、四足機器人及智慧移動設備等「具身智能」應用市場快速發展。相較於傳統AI多聚焦於軟體運算與資料分析，具身智能更強調AI結合感測器、馬達、關節模組與控制系統，使機器人能夠感知環境、判斷情境並執行動作，因此對核心電子控制模組的穩定性、反應速度與可靠度要求更高。

車用產品及機器人產品，在本質上技術同源，麗清憑藉長期深耕汽車照明與智能功能控制器模組，具備車規級電子模組設計、PCBA製造、失效分析、品質控管及量產管理能力，與機器人關節控制系統對高精準度、高穩定性及高可靠度之需求高度契合，成為集團切入機器人供應鏈之重要關鍵。

目前麗清旗下機器人關節控制模組產品，可應用於人形機器人與四足機器人(機器狗)等關鍵關節控制系統，其中人形機器人初期產品將導入全身26個大關節，協助機器人完成複雜肢體運動、精準動作控制與穩定運行；機器狗則應用於12個關鍵關節，以滿足高頻動態反應、移動穩定性及不同環境下的適應需求。

麗清指出，集團已順利結盟敏實集團與旗下關鍵零組件廠綠的諧波，由麗清生產供應機器人關節控制模組產品，將交由敏實集團進行組裝整合，最終出貨予中國大陸人形機器人指標廠智元機器人（Agibot）。

此次成功打入指標客戶供應鏈，正逐步複製麗清在2008年切入LED車燈站穩中國大陸、成為大陸最大LED車燈模組廠的成功模式，可預期將再度成為機器人控制模組領域的領頭羊，為後續拓展人形機器人、機器狗及智慧移動設備等應用市場奠定良好基礎。

麗清 機器人 墨西哥

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