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湧德股東會／產能滿載、訂單到今年底...營運續創新高 浸沒式機櫃將出貨

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
湧德總經理陳旻徹（左起）、董事長陳伯榕、發言人李永銘。記者蕭君暉／攝影
湧德總經理陳旻徹（左起）、董事長陳伯榕、發言人李永銘。記者蕭君暉／攝影

湧德（3689）27日舉行股東會，董事長陳伯榕表示，目前產能已滿，訂單到今年底沒有問題，客戶一直催促交貨，為因應產能不足，規劃台灣、越南與杭州三地擴產，除了光通訊產品占比持續提升，該公司因應客戶需求開發的浸沒式液冷 (Immersion Cooling) 機櫃已經完成，將是推動下一波業績成長的主力產品。

湧德今年4月營收7.85億元，創單月歷史新高，月增7.64%，年增44.31%，今年前四個月營收27.09億元，年增33.37%。他說，5月可望優於4月，第2季業績可期，隨著營收規模持續放大，加上光通訊等新產品比重持續上升，法人預估，今年每股稅後純益（EPS）挑戰10元以上，續創歷史新高。

他指出，目前訂單太多，產能安排很滿，已經安排到年底了，很多產品都是客製化，又是高速的網通產品，很複雜，沒辦法完全自動化，很多美國客戶是特規品，生產都要八周以上時間，每天都被客戶修理，追著跑。

針對光通訊產品，他說，過去是400G為主力，目前800G與1.6T的都在出貨，並以800G以下產品出貨比較多，尤其是光模組產品，單價都不是開玩笑的，光通訊的產品價格不能與傳統連接器價格相比，「不能拿汽車的價錢去與腳踏車比較」。隨著出貨單價大幅提升，可望明顯挹注該公司營收與獲利。

產能方面，他說，之前併購的杭州廠效益將會加快，原本就有獲利；越南廠下半年會有比較大的資本支出，因為基本製程包括電鍍沖壓射出等，一部分會從四川移過去，一部分會在當地購買，產品組合與客戶都不是問題。至於台灣桃園廠也在增加產能，生產光通訊的主動式產品，目前手上客戶看起來都很積極。

在新產品方面，他說，「與美國大廠合作的浸沒式機櫃，將在今年台北國際電腦展2026展出，我們是出貨整組的模組，單價非常高，要價五位數以上的美元，希望能成為推動未來業績成長的主力產品之一」。

湧德目前產品營收占比，以應用別來看，PC占20%、消費性電子9%、網路通訊占53%、其他18%。

越南 營收 光通訊

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