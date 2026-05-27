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酷博樂COMPUTEX 2026 首度亮相全景全速監控球機

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
酷博樂將於COMPUTEX 2026台北國際電腦展，展出全系列產品及智慧移動載具。圖／酷博樂提供
酷博樂將於COMPUTEX 2026台北國際電腦展，展出全系列產品及智慧移動載具。圖／酷博樂提供

信驊科技子公司酷博樂（Cupola360 Inc.）將於COMPUTEX 2026台北國際電腦展以「現場實境遠端管理」（Reality Remote Management；RRM）為主軸，與信驊共同參展。

今年酷博樂從360度全景相機模組延伸，全方位展示結合硬體、平台軟體、AI與IoT控制的全面性解決方案。除了有別於傳統機械結構的快速球相機的新一代全景全速監控球機外，現場特別規劃「AI智慧移動載具」、「現場實境遠端管理」以及「Cupola360套裝產品」三大主題展區，協助企業因應全球缺工、場域分散與高價值場域維運等挑戰，滿足百工百業自動化巡檢與智慧升級需求。

酷博樂首度亮相的全景全速監控球機，搭載專利影像拼接技術，無需物理旋轉即可實現即時360度全景監控，有效解決傳統高速球攝影機受限於物理結構、因鏡頭旋轉時差產生監控死角，以及機械結構維護和耐用度的痛點。此一系統能先以全景視野掌握整個場域，再透過軟體在同一畫面鎖定、放大並同時追蹤多個目標，避免因機械轉向造成監控中斷，實現完整沉浸式監控。此外，全景全速監控球機符合ONVIF國際標準協定，可直接與現有影像管理系統（VMS）及網路錄影主機（NVR）無縫串接，協助既有監控系統快速升級。

「智慧移動載具」展區中，酷博樂將全景360度相機模組定位為各式移動載具的「眼睛」，展出多款全景智慧巡防機器人及機器狗。酷博樂全景AI視覺模組能讓移動載具在行進、避障、遠端操作與AI判讀時獲得完整無盲區的視野，大幅強化巡邏、倉儲巡檢與高風險場域移動時的自主巡檢與智慧感知能力，能在偵測異常時即時告警，協助企業降低人力巡邏成本，將有限人力投入更高價值的決策工作。酷博樂智慧移動載具方案目前已獲國內大型資料中心導入，管理維運人員出入，並支援遠端訪客參訪。

「現場實境遠端管理」展區則聚焦於Cupola360⁺軟硬整合的巡檢系統平台，結合現場多台新一代RX2000全景智慧巡檢相機進行實機AI功能展示。該平台完整整合現場遠端管理所需的六大要素：以全景視覺作為遠端管理分身的「眼睛」、結合IoT控制的「手」、視角切換與載具巡檢的「腳」、以及視覺AI的「腦袋」，並結合畫面即時資訊疊加（OSD）與客製化第三方系統整合工具。透過此平台，現場展示多種AI邊緣運算應用，包括自定義電子圍籬入侵警示、個人防護裝備辨識以及人流計數，讓巡檢真正從「事後調閱」邁向「即時預防」。

信驊 軟體

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