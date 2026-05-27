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程泰集團推手新代科技 加速智慧製造與機器人整合布局

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
新代科技董事長蔡尤鏗。圖／本報資料照片
新代科技董事長蔡尤鏗。圖／本報資料照片

面對全球製造業加速朝向智慧化、自動化與彈性生產發展，以及人力短缺、供應鏈重組與少量多樣化需求帶來的挑戰，製造業競爭正從單一設備性能，轉向整體智慧製造整合能力。看準此趨勢，程泰機械 、亞崴機電宣布與新代科技 (7750）深化策略合作，結合工具機、控制器、自動化與機器人技術優勢，共同布局下一世代智慧製造市場，搶攻全球機器人自動化商機。

此次合作中，程泰集團將發揮工具機研發製造、高精度加工及全球市場服務經驗；新代科技則提供智慧自動化整合、工業機器人與智慧製造技術，雙方共同開發兼具彈性與效率的智慧製造解決方案，協助客戶提升生產效率、降低人力依賴，強化全球競爭力。

程泰集團指出，本次雙方合作方案的核心優勢在於「高度一體化與標準化」，透過新代CNC控制器與機器人系統的深度融合，不僅省去繁瑣的現場連線與調校環節、大幅降低操作門檻 ，更縮短了專案交付時間；此外，標準化周邊模組與通用介面配件，能有效降低後續維護成本，將為程泰集團客戶創造更大價值 。

新代科技表示，AI與機器人技術正快速改變全球製造模式。雙方針對市場痛點推出「彈性智慧，滿足多變場景」解決方案，聚焦CNC取放自動化應用。該方案採用新代集團三軸協作機器人搭配線軌（3+1模式），在保有核心性能下實現輕量化與小型化設計，可靈活對應少量多樣、快速換線的生產需求。

展望2026 - 2028，工具機市場將延續「溫和成長、結構分化」走勢，高速高精度機種，以及具感測與AI功能的機台，為主要成長主軸。程泰與新代皆表示，未來將持續透過自主研發與跨域合作並行，加速智慧製造與機器人技術落地，提升產品附加價值與全球服務能量，並為台灣製造業打造更具國際競爭力的智慧製造生態系 。

工具機 機器人 製造業

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