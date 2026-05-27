宜鼎參展 COMPUTEX 2026 構築邊緣 AI「五層關鍵架構」

全球邊緣 AI 解決方案與工業級儲存領導品牌宜鼎國際（5289），將於 COMPUTEX 2026 展示全方位生態系解決方案。宜鼎本次參展內容將橫跨邊緣 AI 五層核心架構：運算、記憶體、儲存、感測與通訊、軟體，不僅具備呼應次世代運算規格的完整產品陣容，更將單一模組與平台加以串接、整合，打造出企業地端 LLM 調校、重型機械智慧安防、AMR 自主移動機器人與 OCR 貨櫃辨識等應用場景，全面展現邊緣 AI 的落地可行性。

宜鼎集團董事長簡川勝表示：「2025年我們提出『產業型 AI』與『企業型 AI』的雙軌市場策略；而在今年 COMPUTEX 盛會上，我們與提供先進運算架構的國際夥伴、垂直市場專家共同帶來實質成果展示。透過橫跨『五層架構』的邊緣 AI 解決方案，成功將 AI 算力轉化為真正能落地於產業及企業真實情境的應用，協助全球客戶在安全可靠且具規模的架構下，加速邁向智慧化升級。」

今年展覽焦點之一，是宜鼎專為提升企業 AI 部署安全性與便利性打造的地端 AI 解決方案。其中，AccelBrain 採用 APEX-X200 邊緣 AI 平台，能實現完全掌握資料主權的地端大型語言模型（LLM）部署；與之相輔相成的 AccelTune 則提供無程式碼（No-code）的 LLM 調校體驗，並於搭載 Intel® Xeon® 6700 處理器與支援 NVIDIA RTX PRO 雙 GPU 的 APEX-S100 邊緣 AI 伺服器上運行。結合兩項解決方案，能協助企業在不依賴公有雲的情況下，建構出安全且符合特定應用需求的 LLM 工作流程。

除了企業端應用，宜鼎也將展示邊緣 AI 如何在嚴苛的工業環境中發揮實效。現場將展出重型機械安全解決方案，整合 8 路達到 IP67 與 IP69K 防護等級的宜鼎 GMSL2 相機模組，提供由 AI 驅動的環景影像拼接、駕駛監控（DMS）及盲點偵測（BSD），提升人員在戶外施工場景中的環境感知能力與操作安全性。

宜鼎本次也全面展出旗下工業級記憶體、儲存、通訊與感測產品線，持續引領業界標準。記憶體方面，將展示新一代 DDR5 8000 RDIMM、CUDIMM、CSODIMM，以及領先業界的 12800 MRDIMM 與 CXL 擴充卡（AIC）；儲存產品則包含 EDSFF 與 U.2 介面的資料中心 SSD，以及採用最新 218 層 3D TLC 的工業級解決方案。在通訊與感測領域，宜鼎首度發表 SFP28 25GbE 乙太網路擴充模組，以及全球首款 M.2 介面 SFP+ 網路擴充模組。同時，針對 AI 影像視覺辨識，現場將展出全系列 GMSL2、MIPI 與 USB 介面工業級相機解決方案。