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仁寶電腦與GMI Cloud宣布攜手合作 推動AI基礎架構發展

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
雙方簽署合作協議。　圖／業者提供
雙方簽署合作協議。　圖／業者提供

仁寶 (2324）27日宣布，與美國矽谷AI基礎架構服務商 GMI Cloud展開合作，共同加速新世代 AI 推論與代理式 AI 應用基礎架構的部署。在此次合作中，GMI Cloud將導入高效能 GPU 伺服器平台，以支援大規模 AI 訓練與推論工作負載日益增長的需求。此項部署將成為 GMI Cloud持續拓展 AI 驅動服務與資料導向應用的重要基礎。

隨著 AI 運算需求快速成長，雲端服務供應商正積極擴展基礎設施，以因應日益複雜的應用場景，包括大型語言模型、大規模 AI 推論服務、代理式 AI 系統以及即時 AI 應用。仁寶憑藉在高密度伺服器設計、先進散熱架構及系統整合方面的專業能力，協助客戶打造高效且可靠的大規模部署環境。

仁寶基礎架構解決方案事業群副總經理張耀文表示：「隨著 AI 工作負載快速朝向大規模推論與新興代理式 AI 應用發展，基礎架構需求也正朝向更高密度、更高效率以及更快速部署的方向演進。我們很高興能協同 GMI Cloud 建構針對新世代 AI 推論與實際 AI 應用部署所優化的基礎架構平台。」

GMI Cloud創辦人暨執行長葉威延（Alex Yeh）表示：「隨著 AI 從模型實驗逐步走向實際部署，可規模化的推論基礎架構正變得愈發關鍵。透過此次與仁寶的合作，我們將持續擴展支援代理式 AI 工作負載與大規模推論服務所需的基礎架構能力。」

除了基礎架構部署外，仁寶與 GMI Cloud亦將於 COMPUTEX 2026 共同展示最新合作成果。在仁寶攤位（M0804），參觀者可體驗 GMI Cloud最新的代理式 AI 與推論應用情境，展示先進基礎架構如何支援新世代 AI 服務的實際部署與落地。同時，GMI Cloud亦將於其攤位（R0302）展出仁寶高效能 AI 伺服器平台 SGX30-2。該系統專為支援 NVIDIA HGX B300 架構打造，提供大規模 AI 訓練與推論所需的高效能與擴展能力。透過高密度部署優化設計、先進散熱技術及系統級整合能力，該平台為新世代 AI 基礎架構提供穩健基礎。

此次合作展現仁寶持續支持新興雲端服務供應商與 AI 基礎架構營運商的角色，協助其擴展運算能力並加速服務落地。憑藉全球製造佈局與完善供應鏈，仁寶具備協助客戶於各地高效部署 AI 系統的能力。

矽谷 仁寶 伺服器

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