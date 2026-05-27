台積電員工溝通大會 魏哲家承諾今年全年分紅增幅仍優於去年

台積電董事長魏哲家今日親上火線與員工面對面溝通，展現對基層員工分紅權益的重視，消息人士透露，魏哲家從同仁、股東、社會三方立時各有不同，理解員工對分紅制度調整極度關切，由於粉絲頁「台積大小事」已出現有人刻意煽動分紅不公司等言論，魏哲家才火速要內部舉辦全面性溝通大會釋疑，魏哲家在今日的溝通大會向員工說明，台積電未來擔負的企業社會責任會愈來愈重，但他承諾今年全年分紅增幅仍會優於去年的30%。

魏哲家已在前天下午透過內部系統寄信給所有員工，說明公司將於5月29日發放分紅獎金，他理解同仁們都相當關心分紅結果，今日除了提前開放查詢系統，讓同仁在上班時即可查詢個人分紅情形，也透過溝通大會，與員工面對面溝通。

消息人士透露，魏哲家今日與員工討論台積電盈餘分配，聚焦三大方面：同仁、股東、社會。他強調，台積電同仁重視工作價值、薪資福利與發展機會；股東期待企業穩健成長與合理報酬，而企業也肩負對社會環境與珍惜公共資源的責任，為此，台積公司每年審視其盈餘分配，以兼顧三方需求，落實企業永續經營的方針。

據調查，魏哲家在溝通大會上，希望全體同仁清楚認知台積電在台灣有著越來越重的企業社會責任，因此，盈餘分配上，公司會進一步加大對社會永續資源投入的比重回饋台灣。

不過魏哲家強調，台積電對員工的照顧不會改變。近幾年公司營運擴大，獲利成長，台積電感謝員工對於公司的貢獻，自2023年至今，台積公司員工分紅每年成長幅度皆不低於三成，甚至超過30%。

這次的溝通大會上，魏哲家承諾，若同仁績效考核與去年一致，公司有信心同仁的全年分紅仍有有相當強勁的成長，增幅也會超過去年30%的分紅增加幅度。