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台積分紅惹議魏哲家親揭調整原因 強調「員工薪酬仍比去年高」

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
圖為台積電董事長魏哲家。圖／本報資料照片
圖為台積電董事長魏哲家。圖／本報資料照片

台積電（2330）近期傳出員工分紅縮水，引發內部議論。對此，台積電董事長暨總裁魏哲家今天上午親上火線，透過員工溝通會親自說明，坦言今年確實針對利潤分配機制進行調整，因此將部分比重利潤配置轉向股東回饋與社會投資，但強調「員工整體薪酬仍會比去年更高」。

台積電近年營運表現亮眼，隨AI浪潮帶動需求爆發，員工對分紅自然抱有高度期待。根據台積電財報，2026年第1季營收年增35.1%，稅後純益與每股盈餘（EPS）均年增58.3%；若與前一季相比，營收季增8.4%，稅後純益季增13.2%。在公司獲利大幅成長、今年平均調薪約5%的背景下，不少員工原本預期分紅應同步增加，卻因實際數字未如預期，引發「公司獲利成長是否已與員工分潤脫鉤」的質疑。

魏哲家今天在會中說明，相關內容被放在網路上討論，TSMC大小事社團有員工哀嚎「以後以年為單位檢討，不是你以為EPS成長多少，你就會成長多少！」也有員工直言「組工會比較快」。不少人針對今早內容討論相關應對方式。

魏哲家在會中指出，台積電正進入新的發展階段，將在這樣的轉型時刻，公司必須重新思考利潤分配的方式，同步兼顧員工、股東及社會責任。他透露，創辦人張忠謀當年交棒時曾特別期望，台積電員工每年的薪資待遇也應優於前一年。基於這項原則，他向員工保證，今年整體薪酬仍將高於去年，未來也會視公司整體發展與經營狀況，在營收成長的情況下，做一定程度調整。

魏哲家也強調，台積電如今所處的位置已不同於10年前，企業肩負的社會期待更高。此次調整後，新增資源將投入ESG相關項目，包括水資源、電力、人才培育、環保及綠能等，反映企業成長後必須承擔更大的社會責任。

EPS 台積電 魏哲家

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