傳SK集團會長崔泰源訪台 可能與魏哲家碰面

SK集團崔泰源會長預計於6月初率領SK海力士CEO郭魯正等SK集團高階經營層訪問台灣。據悉，崔會長將出席COMPUTEX 2026，且市場傳出，崔泰源可能與台積電（2330）執行長魏哲家及輝達執行長黃仁勳進行會面。

對此，SK海力士不予回應。業界透露，崔會長此次訪台，能夠洞悉集團以「合作」為中心的AI半導體戰略輪廓。業界進一步說，崔會長的AI半導體戰略的核心為SK海力士與台積電、輝達的「三角聯盟」，台灣正是其重要據點，同步關注本次訪問將進一步鞏固這三家企業的伙伴關係。

業界補充，崔會長於2024年4月和6月，接連會見黃仁勛和魏哲家，證實了SK海力士、輝達和台積電間的「三角聯盟」。

業界說明，SK海力士的HBM基底晶片和輝達的GPU都採用台積電的先進代工製程，鞏固了三個企業間的伙伴關係，三家企業通過持續交流維持著技術合作。

據瞭解，崔會長與輝達黃仁勳CEO最初因SK海力士的HBM供應而結緣，如今兩人已發展成互稱「Tony」與「Jensen」的摯友，每年透過多次面對面會面及視訊保持溝通的兩位領袖，最近在短短7個月內，往返韓國、美國與台灣，會面次數達四次。