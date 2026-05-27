Computex前哨戰 統一全球新科技基金卡位AI Agent變現商機

距離「2026 Computex」開幕不到一周，全球AI供應鏈目光正齊聚台北。然而盛會前夕，市場卻出現騷動：財報季後評價偏高、5月通膨數據超乎預期、新任聯準會主席華許甫上任便釋出偏鷹立場，三股力量交疊引發市場潛在賣壓。統一全球新科技基金經理人郭智偉直言，市場情緒波動僅屬短期雜訊，AI投資動能依然強勁，基本面韌性未變，投資人不妨透過定期定額，參與科技股的長線發展。

針對市場最關心的AI實質需求與「變現能力」疑慮，郭智偉表示，相關疑慮正被數據一一化解。首先，Google開發者大會最新數據揭露，目前每月處理Token數已爆發性成長至3,200兆，相較2025年同期增長近七倍，AI Agent落地需求正進入實質擴張期。另一方面，記憶體大廠美光（Micron）2026年第2季營收年增率高達 130% 並實現單季轉盈，這份財報數據推翻市場過去對「AI投資回收期過長」的悲觀論調，也進一步印證全球科技巨頭持續擴大AI資本支出的長線成長趨勢。

郭智偉展望後市指出，Computex登場正式拉開科技業產能全開序幕，基本面能見度直達2027年。下半年輝達次世代Vera Rubin平台預計第3季初步量產，年底至2027年初全速放量；同時亞馬遜AWS Trainium3及Google TPU亦將進入放量階段，整體AI供應鏈將維持長線高速成長。基金目前重點布局光通訊、記憶體、資料中心、能源及ASIC晶片等族群，全面網羅台美日韓股市中的AI領頭羊，可望迎來Computex催化劑帶來的成長契機。

面對科技產業長線確立、短線評價震盪的市場環境，投資人可善用定期定額參與科技股的發展。根據晨星統計至4月30日，統一全球新科技基金表現，一年期、兩年期定期定額報酬率分別為99.74%、127.3%，雙雙奪下同類型基金冠軍；三年期、五年期的報酬率則分別為174.61%、226.46%，居同類型前段班。自成立以來，定期定額報酬率更是高達455.15%，充分展現定期定額在科技長線趨勢中的複利效果。