快訊

育兒減工時全國上路 12歲以下家長每日少工1小時、薪水照發可獲補助

李多慧穿北一女制服熱舞遭校友開轟 本尊親回應了

傳訊金溥聰「停止傷害馬英九」？馬以南聲明：願出庭提供證據

聽新聞
0:00 / 0:00

Computex前哨戰 統一全球新科技基金卡位AI Agent變現商機

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
統一全球新科技基金單筆投資報酬率。(資料來源：晨星)
統一全球新科技基金單筆投資報酬率。(資料來源：晨星)

距離「2026 Computex」開幕不到一周，全球AI供應鏈目光正齊聚台北。然而盛會前夕，市場卻出現騷動：財報季後評價偏高、5月通膨數據超乎預期、新任聯準會主席華許甫上任便釋出偏鷹立場，三股力量交疊引發市場潛在賣壓。統一全球新科技基金經理人郭智偉直言，市場情緒波動僅屬短期雜訊，AI投資動能依然強勁，基本面韌性未變，投資人不妨透過定期定額，參與科技股的長線發展。

針對市場最關心的AI實質需求與「變現能力」疑慮，郭智偉表示，相關疑慮正被數據一一化解。首先，Google開發者大會最新數據揭露，目前每月處理Token數已爆發性成長至3,200兆，相較2025年同期增長近七倍，AI Agent落地需求正進入實質擴張期。另一方面，記憶體大廠美光（Micron）2026年第2季營收年增率高達 130% 並實現單季轉盈，這份財報數據推翻市場過去對「AI投資回收期過長」的悲觀論調，也進一步印證全球科技巨頭持續擴大AI資本支出的長線成長趨勢。

郭智偉展望後市指出，Computex登場正式拉開科技業產能全開序幕，基本面能見度直達2027年。下半年輝達次世代Vera Rubin平台預計第3季初步量產，年底至2027年初全速放量；同時亞馬遜AWS Trainium3及Google TPU亦將進入放量階段，整體AI供應鏈將維持長線高速成長。基金目前重點布局光通訊、記憶體、資料中心、能源及ASIC晶片等族群，全面網羅台美日韓股市中的AI領頭羊，可望迎來Computex催化劑帶來的成長契機。

面對科技產業長線確立、短線評價震盪的市場環境，投資人可善用定期定額參與科技股的發展。根據晨星統計至4月30日，統一全球新科技基金表現，一年期、兩年期定期定額報酬率分別為99.74%、127.3%，雙雙奪下同類型基金冠軍；三年期、五年期的報酬率則分別為174.61%、226.46%，居同類型前段班。自成立以來，定期定額報酬率更是高達455.15%，充分展現定期定額在科技長線趨勢中的複利效果。

Computex Google 通膨

延伸閱讀

00405A 獲准成立 聚焦 AI 升級浪潮主動布局台股下半年主升段

輝達財報獲利暴增142%創歷史新高！專家：009815包牌AI巨頭、長線大好

AI需求超預期 穎崴董座：用最快速度擴產 今年續拚新高

輝達財報一人救半導體全村！半導體ETF零股人數翻倍 小資買氣異軍突起

相關新聞

台積電員工溝通大會 魏哲家承諾今年全年分紅增幅仍優於去年

台積電董事長魏哲家今日親上火線與員工面對面溝通，展現對基層員工分紅權益的重視，消息人士透露，魏哲家從同仁、股東、社會三方立時各有不同，理解員工對分紅制度調整極度關切，由於粉絲頁「台積大小事」已出現有人刻意煽動分紅不公司等言論，魏哲家才火速要內部舉辦全面性溝通大會釋疑，魏哲家在今日的溝通大會向員工說明，台積電未來擔負的企業社會責任會愈來愈重，但他承諾今年全年分紅增幅仍會優於去年的30%。

台積分紅惹議魏哲家親揭調整原因 強調「員工薪酬仍比去年高」

台積電（2330）近期傳出員工分紅縮水，引發內部議論。對此，台積電董事長暨總裁魏哲家今天上午親上火線，透過員工溝通會親自說明，坦言今年確實針對利潤分配機制進行調整，因此將部分比重利潤配置轉向股東回饋與社會投資，但強調「員工整體薪酬仍會比去年更高」。

高德、愛奇藝等4款中製App會讀取手機資料 數發部：民眾應提高警覺

數位發展部今（27）日指出，檢測高德地圖、嗶哩嗶哩、愛奇藝及BIMOBIMO等4款中製行動應用程式（App），會要求存取與核心功能無關的敏感權限，例如讀取使用者的行事曆、待辦事項及使用者的儲存空間等多項風險行為，提醒國人應提高警覺，以保障自身數位安全。

簡訊大廠傳遭駭客入侵 公司聲明客戶資料並未大量外洩

本土簡訊大廠互動資通旗下EVERY8D企業智慧簡訊平台傳出駭客入侵，資料外洩並在暗網販售。互動資通在官網回應，近日服務異常，初步判斷服務器硬碟資料毀損，後來偵測到部分系統出現異常情形，經內部檢視後，已於第一時間啟動資安事件應變機制，同步委請國際資安專業公司「趨勢科技」進行數位鑑識（Incident Response, IR）與事件調查，同時已向法務部調查局完成報案程序，配合相關單位進行後續調查與聯防作業。

麗清法說會／傳喜訊迎重大突破 切入機器人關節控制模組供應鏈

麗清（3346）27日法說宣布集團營運迎來重大突破，憑藉多年深耕汽車電子領域所累積之車規級研發，集團由車用領域無縫接軌機器人領域，旗下開發應用於人形機器人與四足機器人(機器狗)之PCBA 核心關節控制模組，成功打入敏實集團智能機器人及機器狗供應鏈，預計將於今年第3季開始陸續小量出貨，為集團由車用電子延伸至「具身智能」（Embodied Intelligence）機器人市場邁出關鍵一步。

仁寶電腦與GMI Cloud宣布攜手合作 推動AI基礎架構發展

仁寶 (2324）27日宣布，與美國矽谷AI基礎架構服務商 GMI Cloud展開合作，共同加速新世代 AI 推論與代理式 AI 應用基礎架構的部署。在此次合作中，GMI Cloud將導入高效能 GPU 伺服器平台，以支援大規模 AI 訓練與推論工作負載日益增長的需求。此項部署將成為 GMI Cloud持續拓展 AI 驅動服務與資料導向應用的重要基礎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。