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台積電員工分紅溝通大會 魏哲家定調分配兼顧三方需求
台積電（2330）近期傳出砍員工分紅的傳聞，台積電日前發布兩點說明，但部分員工仍存有疑慮。市場傳出台積董事長暨總裁魏哲家今日親上第一線對此議題召開員工溝通會。據了解，魏哲家在會議上已定調台積公司的盈餘分配聚焦三大方面：同仁、股東、社會。台積公司每年審視其盈餘分配，以兼顧三方需求，落實企業永續經營的方針。其中員工部分績效考核與去年一致，全年分紅將增加超過去年分紅增加幅度。
據了解，魏哲家在溝通會上說明，台積公司的盈餘分配聚焦三大方面：同仁、股東、社會。同仁重視工作價值、薪資福利與發展機會，股東期待企業穩健成長與合理報酬，而企業也肩負對社會環境與珍惜公共資源的責任，為此，台積公司每年審視其盈餘分配，以兼顧三方需求，落實企業永續經營的方針。
他也提到，「今年，我們清楚認知台積公司在台灣有著越來越重的企業社會責任，在盈餘分配上，我們會進一步加大對社會永續資源投入的比重回饋台灣。但我們對員工的照顧不會改變。近幾年公司營運擴大，獲利成長，台積公司感謝員工對於公司的貢獻，自2023年至今，台積公司員工分紅每年成長幅度皆不低於三成，甚至超過30%；今年，若同仁績效考核與去年一致，我們也有信心同仁的全年分紅仍有有相當強勁的成長，將增加超過去年分紅增加幅度（30%）。」
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