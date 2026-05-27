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國巨陳泰銘：台美兩大基地 在AI領域扮演硬體關鍵核心

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
國巨創辦人暨董事長陳泰銘，公司長期在美國與台灣兩地建立的深厚信任及研發設計團隊，讓公司得以完美鏈結全球AI的兩大核心。圖為被動元件龍頭國巨集團AI高峰論壇。圖／本報資料照片
國巨創辦人暨董事長陳泰銘，公司長期在美國與台灣兩地建立的深厚信任及研發設計團隊，讓公司得以完美鏈結全球AI的兩大核心。圖為被動元件龍頭國巨集團AI高峰論壇。圖／本報資料照片

國巨董事長陳泰銘今日出席股東會，針對市場近期高度關注的AI變革機會時指出，AI並不是短期的題材，而是一個會影響未來數十年以上的產業結構性轉變。未來不管是AI伺服器，還是整個智慧化社會——包含自動化設備、電動車、智慧工廠、能源管理與機器人，所有升級的背後，都需要大量高規格、具備頂尖客製化設計的高品質、高可靠度的電子零組件

陳泰銘表示，國巨在AI領域已經耕耘許久，就像其在AI論壇所言，國巨不但不會缺席，而且正扮演著硬體關鍵核心的領導角色。國巨長期在美國與台灣兩地建立的深厚信任及研發設計團隊，讓公司得以完美鏈結全球AI的兩大核心：「美國的創新設計中心」與「台灣的先進製造中心」。國巨憑藉在美國與一線科技巨頭建立的研發設計信任，結合台灣無可替代的製造與供應鏈優勢，將以領先的技術與足夠的產能，全面支持客戶的成長。

陳泰銘表示，這點也直接反應在國巨的營運表現上。目前國巨的接單與出貨比，也就是所謂的B/B Ratio，目前已達到1.3。展望後市，預期產能稼動率將持續提高，一般品預計上升到80%以上，特殊品則會上升到90%以上。

展望未來，陳泰銘說，國巨不追求短期的熱度，而是致力於建立一家可以長期穩定成長、跨越景氣循環的永續企業。公司有四個長期戰略方向不會改變：第一，持續提升技術門檻。第二，持續優化產品組合。第三，持續深化全球客戶關係與客製化服務。第四，持續培養國際化人才與經營團隊。

國巨 陳泰銘 電子零組件

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