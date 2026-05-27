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國巨陳泰銘：3大核心策略瞄準AI變革的機會

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
國巨董事長陳泰銘指出，很多公司都在做併購，但真正困難的是後面的整合。圖為日前國巨舉行AI高峰會。圖／本報資料照
國巨董事長陳泰銘指出，很多公司都在做併購，但真正困難的是後面的整合。圖為日前國巨舉行AI高峰會。圖／本報資料照

國巨今日舉行股東會，董事長陳泰銘說，過去外界談到國巨，往往容易聯想到這是一家以標準品為主，隨景氣循環起伏的公司。但從2018年開始，國巨已轉型成為一個電子零組件完整解決方案與高度客製化的服務商，成為全球客戶無可取代的策略夥伴。他表示，公司在過去幾年持續推進三大核心策略，讓國巨已經完美鏈結全球AI浪潮，邁向長期穩定成長。

陳泰銘致詞時，首先感謝股東長期以來對國巨的信任與支持。董事長回顧過去這段時間，整個電子產業處於變化快速、且挑戰重重的經營環境中，尤其是地緣政治帶來供應鏈的重新調整；在這樣的環境下，國巨依然繳出穩健獲利與健康財務結構的成績單。投資人也認可國巨的成果，給予了正面的評價。董事長認為，市場的正向發展固然是原因之一，但更核心的原因在於國巨近幾年所推動的轉型計畫，讓持續成長及穩定獲利有加乘的效果，而且轉型工作還持續進行中。

陳泰銘說，國巨推動的三大核心策略包括：充實高端技術與完整產品線、深化全球布局貼近客戶需求、發揮整併綜效展現文化融和。他表示，國巨除了持續擴大規模，更全面提高產品的技術層次、客製化能力與附加價值。因此，公司陸續整併了普思、基美與奇力新。到了2022年底，國巨更是敏銳地意識到AI將會全面影響人類的生活方式，於是進一步整併了德國、法國及日本在感測器領域的領導企業，成功將感測器技術導入在AI領域的應用。

今天的國巨，已經建構出高度多元化的全球營運、研發與服務體系，橫跨亞洲、歐洲與美洲。公司大幅降低了對單一市場或特定區域的依賴，轉變成一家真正全球化的平台型企業。國巨跨越遠距離供應的限制，在全球提供最接近客戶的即時服務與客製化技術。

陳泰銘指出，很多公司都在做併購，但真正困難的是後面的整合。要將這麼多不同國家、不同文化、不同技術、不同語言的公司整合在一起，發揮一加一大於二的綜效，是一項極其艱巨的工程。如同其最近在AI論壇中向大家所闡述的，這個轉型與整併工程已經看到了成效。國巨不僅成功將嚴格的財務紀律與營運效率注入整併企業，更深化學習了不同文化與技術。轉型打下的基礎不是一日所成，這讓國巨充滿信心：在市場不景氣時，能充分顯現出強大的韌性；而當景氣回溫時，更能發揮全面綜效，展現超越同業的強勁動能。這也是國巨很獨特的競爭力。

國巨 陳泰銘 供應鏈

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