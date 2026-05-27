輝達：台灣新總部將從今年底開始建設 預計2030年啟用

輝達於今日在台灣新總部預定地、北士科T17、T18舉行員工大會，該公司執行長黃仁勳表示，目前輝達在台灣擁有約千名員工，而新總部可以容納4,000名員工。外界解讀，這代表未來輝達新總部還有再招3,000人的充裕辦公空間。

黃仁勳指出，其台灣新總部將從今年底開始建設，預計2030年啟用。

對於新總部，黃仁勳說，這座建築的核心與目標，是創造一座具有標誌性的建築，但這種標誌性應該反映出該公司的獨特個性。這座建築的所有元素都由三角形、多邊形等幾何形狀構成。

黃仁勳強調，台灣新總部建築的設計理念是「透明」，而這也正是他非常欣賞輝達的特點之一。事實上，輝達的所有策略、所有秘密，都可以公開向全世界展示，輝達秉持著透明的原則，不僅僅是自己知道該怎麼做，重要的是，整個生態系統也都必須知道該怎麼做。輝達希望促進全球各行業的共同發展，如果沒有透明度與實際的願景，就無法實現這一目標。