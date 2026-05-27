無人機飛控晶片來自中國？雷虎發布重訊強調完全合規

針對市場傳出，雷虎科技（8033）送交陸軍司令部「訓練用自殺式無人機」飛控晶片上有被刻意磨除的「CHN」中國製字樣，對此，雷虎27日發布重訊澄清，表示這是因為來自意法半導體原產地封裝程序，所見的「CHN」字樣，是該晶片的地區性封裝標示，完全符合政府採購契約對非中國製零組件的要求。

雷虎科技指出，已將意法半導體官方原產地證明、我國相關法規依據及完整供應鏈溯源文件正式提交採購機關。將配合主管機關依法完成審查程序，並於調查結論確認後依規定公告。

此案目前對公司整體財務狀況、業務營運及與美方國防合作夥伴的既有合約執行均無重大影響，相關合作進展依計畫推進。後續將依合約程序賡續辦理履約事宜，並持續依法即時揭露重大資訊，保障全體投資人權益。

雷虎科技指出，針對市場有關公司交付陸軍司令部「訓練用自殺式無人機」驗收乙事的相關報導，為維護廣大投資人權益、確保政府機關與國軍單位的正確認知，特依據我國法規與產業事實，鄭重聲明。

雷虎科技指出，2025年4月依政府採購法規定，標得陸軍司令部「訓練用自殺式無人機」採購案。於5月13日進行第一階段驗收時，採購單位就交驗裝備的飛控晶片外部標示進行例行確認，並依標準程序啟動行政調查。

雷虎科技尊重並全力配合陸軍司令部依法進行的程序，已於第一時間主動將完整的零組件原產地證明文件，及供應鏈溯源資料提交採購機關，協助依法加速釐清事實。就法理依據，原產地證明(Certificate of Origin, COO)完全符合我國《貿易法》標準。

雷虎進一步指出，針對媒體關注的飛控核心晶片，雷虎提出以下法規與產業技術說明，包括1. 官方原產地證明合法有效，雷虎使用該飛控核心晶片(型號:STM32F722RET6)由意法半導體(STMicroelectronics S.A.)研發與製造。

意法半導體為全球前十大半導體製造商，總部登記於法國，係民主陣營非紅供應鏈最具代表性的歐洲半導體廠商之一。

雷虎科技持有該晶片原廠官方原產地證明書，產地登記國明確標示為法國，完全符合政府採購契約對非中國製零組件的要求。

雷虎科技強調，符合我國法規「實質轉型」認定基準驗收現場所見的「CHN」字樣，為該晶片的地區性封裝標示。

依據我國經濟部《原產地證明書及顯著資格條件辦法》及世界貿易組織(WTO)國際貿易慣例，半導體晶片原產地認定，是以核心技術設計(IP)及晶圓製造等發生「實質轉型」的所在地為準。

後段的測試與封裝作業，依法不影響其原產地的法定歸屬。意法半導體此一產品的COO核定為法國，符合上述法規標準，亦為全球半導體供應鏈的普遍作業模式，並非雷虎個案。

雷虎科技說，該晶片核心架構與矽智財(IP)均在歐洲完成設計與製造，資安架構符合國際軍規標準，並非中國本土自主研發技術。此為全球採用意法半導體產品國防廠商的共同實踐，雷虎產品的資安合規性，不因封裝地標示而受任何影響。

雷虎科技表示，產品線嚴格區隔，訓練用機與Blue UAS軍規產品完全獨立，本案受查產品為「訓練用途」的低成本機型，其設計目的在於提供國軍飛行員低成本、高頻次的FPV操作訓練，與雷虎取得美國國防部Blue UAS資安認證的Overkill FPV旗艦作戰系統，屬完全獨立、互不隸屬的產品線。

兩者在採購規格、零組件選用標準、資安驗證層級及供應鏈審查深度上均完全不同，請各界勿混為一談。

雷虎強調，Overkill FPV系列的供應鏈可追溯性，業經美國國防部獨立審查核驗，其Blue UAS認證狀態，與本次國內訓練用機驗收程序完全無關，不受任何影響。