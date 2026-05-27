是方股東會／通每股配發14.2元現金股利

是方電訊（6561）今日舉行股東會通過2025年營運報告及盈餘分配案，每股純益15.75元，現金股利分上下半年發出，每股共發出14.2元現金股利，獲利及股利均創新高。

是方董事長邵泓嘉表示，是方以新世代電信中立的雲端及AI智能資料中心為基石，吸引AI及雲端服務業者進駐，透過三環網路佈建，搶進企業在AI時代對於企業各項數據、雲端服務等資通訊解決方案的需求，推升未來成長主軸。

是方2025年營收及獲利再創歷史新高，主要受惠於IDC及雲端服務成長，分別年增20.16%及8.34%，每股純益15.75元，並通過盈餘分配案，上半年每股配發6.6元現金股利，已經於1月30日發放，下半年每股配發7.6元現金股利，預計7月30日發放，每股共發出14.2元現金股利。

是方2025年LY2聯雲智能資料中心客戶持續進駐，並透過是方三環網路，打破國內外距離限制，聚焦數據、AI及雲端應用服務，並將服務延伸至全球，擴大服務涵蓋範圍，以爭取客戶服務商機。

同時，是方持續拓展TPIX業務，完成歐洲及美西TPIX海外收容點，持續擴大爭取TPIX會員，在成為全球前50大網 際網路交換中心之後，持續向亞洲前三大網際網路交換中心之目標邁進。

總經理劉耀元指出，LY2聯雲智能資料中心不僅可以滿足未來AI及雲端服務發展下對於機房的需求，更可帶動公司未來營收及獲利之飛輪效應，產生顯著之業務成長動能。

劉耀元表示，是方續以平台經濟及會員經濟之商業模式，形成客戶群聚磁吸效應，擴大產業生態系，已成為國內外客戶在東亞建立服務節點之首選，不斷朝向東亞數位匯流中心及AI、雲端商務應用中心的市場定位邁進。