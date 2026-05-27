上銀：傳動元件交期拉長 估今年營收獲利成長

傳動元件大廠上銀今天上午在台中舉行股東會，通過每股配發現金股利新台幣2元，上銀董事長卓文恒表示，包括滾珠螺桿和線性滑軌等產品交期均拉長，預期第2季營運可較第1季和去年同期佳，下半年估優於上半年，預期今年營收獲利可較2025年成長。

卓文恒指出，2025年全球市場受對等關稅、匯率波動及供應鏈重組挑戰，經濟復甦力道不足，面對多重外部挑戰，上銀掌握智慧製造經驗，持續以研發創新厚植長期競爭優勢，去年營運在市場動盪中力求穩健並展現韌性。

展望今年營運，卓文恒會後接受採訪表示，全球經濟仍有高度不確定性，上銀展現一定韌性，面對美國關稅與產業政策調整、持續牽動全球貿易與供應鏈布局，加上歐元區需求復甦力道有限、貿易保護與產業政策化趨勢持續升溫等等複雜跨國經營環境，上銀持續深化核心關鍵技術、精進系統整合能力並擴大在地化服務能量。

卓文恒預估，上銀第2季營運可較第1季成長、也會較去年同期表現佳，下半年營運可優於上半年，預期今年營收和獲利目標可較去年成長，目前滾珠螺桿訂單能見度看到5個月後，開始承接第4季出貨訂單，上銀持續規劃員工加班去化訂單。

觀察產品交期，卓文恒指出，其中滾珠螺桿產品平均交期從已拉長至4.5到5個月、目前再延長至5個月；線性滑軌產品平均交期約3.5個月，目前再拉長至3.5個月至4個月，主要是自動化、半導體及人工智慧AI相關應用設備及基礎建設，對傳動元件需求暢旺。

在全球布局，卓文恒表示，上銀在台灣台中工業區二廠、義大利子公司新廠、馬來西亞檳城辦公室及邁萃斯新竹鳳山廠等陸續落成啟用，提升跨區域營運彈性與整體服務動能。

觀察義大利新廠布局，卓文恒表示，義大利新廠投資若不算土地，興建與設備投資規模超過1000萬歐元，義大利新廠不僅是一個營運據點，更是串連歐洲，連結全球的重要樞紐。

展望全球主要市場景氣，卓文恒指出，目前歐洲目前占上銀整體業績比重不到2成，歐洲市況持穩，下半年有機會轉佳；美國市場、台灣和亞洲市場景氣都不錯，日本、中國大陸和東南亞市場也不錯。

卓文恒表示，上銀規劃布局波蘭重建商機，目前上銀在波蘭設有辦公室。

因應市場需求強勁與訂單暢旺，上銀今年持續擴大徵才，上銀說明，3月至4月已陸續招募60人至70人，預計6月底再招募150人，全年粗估至少招募200人，主要為第一線操作人員，也有部分工程師需求。

上銀說明，今年6月規劃調薪，卓文恒表示，調薪幅度絕對不低於過去3年幅度。