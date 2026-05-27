快訊

一口氣公布18項人口對策新戰略 賴總統1130記者會說明

影／與輝達黃仁勳同台將送「市鑰」 蔣萬安：另外一個禮物我先賣個關子

網紅機師傳執勤前酒測不合格 星宇航空證實：當下即停止勤務

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達台灣員工大會 現場設有攤車供員工享用

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
輝達台灣員工大會於北士科台灣新總部預定地舉行。記者鐘惠玲／攝影
輝達台灣員工大會於北士科台灣新總部預定地舉行。記者鐘惠玲／攝影

輝達台灣員工大會於今日上午登場，共有上千名員工與會，預計將由執行長黃仁勳親自發表談話，台北市長蔣萬安也會到場，並邀請媒體觀禮。

不少輝達員工一早8點多由多輛遊覽車陸續載抵會場。這次員工大會表定於9點45分登場。

輝達在現場還設有包括炸物、熱狗、車輪餅、義式冰淇淋、冷飲等攤車，供員工享用。

輝達台灣員工大會於北士科台灣新總部預定地舉行。現場還設有車輪餅、義式冰淇淋等攤車，供員工享用。記者鐘惠玲／攝影
輝達台灣員工大會於北士科台灣新總部預定地舉行。現場還設有車輪餅、義式冰淇淋等攤車，供員工享用。記者鐘惠玲／攝影

輝達 黃仁勳 蔣萬安

延伸閱讀

明天與黃仁勳談什麼？ 蔣萬安：北市AI科技業發展成群聚「生態系」

回應 AI 教父「台灣需要更多能源」說法 卓揆：2032年前供電無虞

曝輝達總部興建進度...蔣萬安：給予各項行政協助加速審議流程

台北市長選戰攻防 蔣萬安：沒能源沒電力

相關新聞

輝達台灣員工大會 現場設有攤車供員工享用

輝達台灣員工大會於今日上午登場，共有上千名員工與會，預計將由執行長黃仁勳親自發表談話，台北市長蔣萬安也會到場，並邀請媒體觀禮。

世芯3奈米製程晶片案本月已量產 估6月起迎業績爆發

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者世芯-KY（3661）於26日召開股東會，該公司董事長暨總經理沈翔霖表示，最艱難的挑戰階段已經過去，對於今年及未來的營收與獲利成長充滿信心，主要客戶的晶片設計案已於5月量產。外界因此推估，其美系大客戶的3奈米製程案件量產，將從6月起為該公司帶來強勁的業績爆發動能。

COMPUTEX大戲6月2日登場 30大咖開講

台北國際電腦展將在6月2日登場，主辦單位外貿協會董事長黃志芳昨（26）日表示，今年論壇與演講邀集超過30位重量級講者，代表的企業總市值高達10兆美元，展現全球科技產業對AI浪潮與台灣供應鏈的高度關注。

夏普、鴻海深度整合 兩路並進 成為鴻海集團戰略藍圖一環

夏普新任社長河村哲治昨（26）日來台，他表示，將與鴻海深度整合，鴻海的3+3+3戰略架構也納入夏普的發展藍圖。夏普首先將發展包括AI伺服器、電動車與機器人的三大新事業，其次以本業的家電與資訊科技產品，積極拓展印度與東南亞等海外市場，兩路並進攜手鴻海拓展出海口，成為鴻海戰略藍圖的一環。

穎崴：矽光子領域 絕不會缺席

穎崴董事長王嘉煌昨（26）日表示，在矽光子（CPO）領域絕不會缺席，除了內部持續多項研發，也與外部夥伴共同開發從晶圓端到封裝端的自動化測試解決方案，預期具備量產能力的方案明年獲得客戶認證。

夏普日本新社長 決策力果斷

夏普新任社長河村哲治在夏普任職時間長達42年，具有25年派駐在歐洲與美國等地的海外經驗，負責歐洲區域市場和美國市場銷售負責人，長年的海外經驗，是他成為社長的優勢之一。他也直言：「我雖然是日本人，但長時間工作經驗在美國，可以做出果斷決策力，擴大海外市場的銷售，這是非常重要的」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。