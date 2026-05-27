輝達台灣員工大會 現場設有攤車供員工享用

夏普新任社長河村哲治在夏普任職時間長達42年，具有25年派駐在歐洲與美國等地的海外經驗，負責歐洲區域市場和美國市場銷售負責人，長年的海外經驗，是他成為社長的優勢之一。他也直言：「我雖然是日本人，但長時間工作經驗在美國，可以做出果斷決策力，擴大海外市場的銷售，這是非常重要的」。

2026-05-27 01:21