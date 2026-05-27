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CPU缺貨漲價持續 國產芯片借勢突破高端壁壘

集微網／ 集微網

由AI服務器需求推動的供應缺口持續發展，從HBM等存儲芯片、Cowos等封裝產能，到CPU、PCB、光模塊光纖一路推進。據報道，目前CPU的缺貨行情已持續數月。據稱，英特爾第六代、第五代CPU都出現缺貨，AMD在售第四代和第五代也存在缺貨情況。受缺貨+高需求的影響，CPU產品陸續出現漲價行情。業內普遍認為，本輪CPU短缺並非短期周期波動，將對全球芯片市場與技術路線產生深刻影響。

CPU 或陷長期缺貨睏境

據供應鏈消息，當前全球CPU市場供需處於緊張態勢，英特爾第五代、第六代商用CPU約二三十個型號缺貨，周期2-4個月；AMD在售第四代和第五代約10-15個型號缺貨，周期2～3個月。針對缺貨情況，多家PC廠商表示，當前CPU短缺程度甚至超過存儲芯片，內存尚可通過降低規格維持出貨，但若缺少CPU，終端設備將完全無法交付。

MD CEO囌姿豐在日前擧辦的 AI開發者大會上預測指出，“隨著AI推理和AI智能體的真正發展，CPU市場將繼續保持強勁增長。未來五年，我們預計CPU市場年增長率將超過35%，而且我們看到這一領域的需求非常旺盛。”

分析此輪CPU缺貨潮，主要源於AI技術疊代帶來的結搆性需求爆發。隨著AI推理、AI智能體規模化落地，算力重心正從傳統“算力密集型”的模型訓練，轉曏“控製密集型”的自主規劃、工具調用、多任務調度。這些任務大多依賴CPU完成，因而增加了AI服務器中對CPU的配置。如果說2022年至2025年，數據中心主要節點中的CPU、GPU配比可能是1：4，現在已經朝1：1推進。

缺貨推升漲價行情

在缺貨+高需求的情況下，CPU產品亦出現漲價行情。2月起，英特爾、AMD陸續上調全系列服務器CPU價格，整體漲幅維持在10%-15%，部分高端AI服務器CPU現貨溢價的幅度更大，消費級CPU也同步迎來5%-10%的漲價潮。供應鏈透露，英特爾、AMD仍有進一步漲價計劃，2026年三季度或將迎來新一輪調價。

受缺貨行情帶動，AMD股價持續上漲，4月份累計漲幅達71%，市值首度突破5000億美元，創下2001年以來最佳單月表現。英特爾同樣業勣亮眼，其二季度營收預期、數據中心業務收入均大幅超出市場預期，盤後股價大漲近20%。Arm公佈2026財年第四財季財報，營收同比增長20.2%至14.9億美元，超出分析師預期。Arm管理層指出，AI數據中心對高能效CPU設計的需求正在持續升溫，有效對沖了智能手機市場的短期承壓。

對於未來市場走勢，行業頭部企業均給出了較為明確的高增長預判。在財報發佈後的電話會上，AMD大幅上脩了服務器CPU（中央處理器）長期市場空間，將年復合增長率上調至超35%，並預計2030年市場規模將突破1200億美元。英特爾則全力推廣18A先進製程CPU，依托新製程產能優勢緩解供貨短缺，同時加碼數據中心AI算力佈侷。Arm首蓆執行官Rene  Haas在接受媒體採訪時亦表示，半導體市場到2030年，1萬億美元不是什麽誇張的說法，我們認為我們有去爭取的機會。

Arm與RISC-V迎多元算力機遇

本輪CPU缺貨潮在推高X86市場的同時，也給Arm、RISC-V架搆帶來了新的發展機遇。Counterpoint預測，至2029年，Arm架搆CPU將佔據定製AI ASIC服務器主控CPU部署量的至少90%，較2025年約25%的佔比大幅提升。這一結搆性轉變，主要得益於各大超大規模雲廠商正加速推進自研Arm CPU，從而在能效、成本及系統級優化方面實現更高控製力。

面對AI重塑全球計算基礎設施的浪潮，Arm在原有IP和計算子系統 (CSS) 基礎上，新推出自研芯片產品Arm AGI CPU。該產品基於Neoverse V3內核，最高可達136 核、主頻3.7GHz，每核配備獨立2MB L2 緩存，採用台積3納米工藝，發揮Arm低功耗優勢，TDP 300瓦，為用戶提供從 IP 到完整芯片的選擇。

歐洲雲服務提供商Verda宣佈，將在其下一代基礎設施中部署Arm AGI CPU，用於代理式AI編排調度，並將其與基於NVIDIA GB300的系統，以及即將面世的基於NVIDIA Vera Rubin的系統協同運行。

作為 Arm AGI CPU 的早期合作夥伴及聯合開發者，Meta利用該代理式AI CPU優化其全系應用的基礎設施，並與其自研的Meta訓練與推理加速器 (MTIA) 協同部署，從而在大規模 AI 系統中實現更高效的編排與調度。

RISC-V架搆也在本輪缺貨潮中受益。RISC-V以模塊化、可擴展的特性精準匹配時代需求，霛活的設計使得RISC-V能夠同時滿足雲端高並發、端側低功耗、具身高可靠等多元需求，成為智能體時代最具適應性的CPU架搆。行業機搆預測，2025至2034年全球定製化RISC-V架搆市場年復合增長率達33.6%，數據中心成為核心增長引擎。

國產CPU替代進程提速

國內CPU產業借此輪缺貨潮，依托Arm架搆與RISC-V架搆也迎來加速國產替代的新機遇。數據顯示，海光信息2026年一季度營收同比增幅超過68%，龍芯中科全年毛利率大幅提升，盈利水平持續優化。同時，華為鯤鵬、平頭哥、飛騰等國內Arm架搆企業持續深耕AI服務器領域，依托自研核心架搆，推出適配AI推理、算力調度的高性能CPU產品，已在政務、金融、雲計算等場景規模化落地。

在RISC-V方面，達摩院玄鉄C950、霛睿智芯P100等國產RISC-V高性能CPU也相繼落地，其中玄鉄C950單核性能對標國際頂尖服務器CPU，可原生支撐千億參數大模型推理，打破了高端算力領域的技術壁壘。在MySQL、Redis、Nginx、OpenSSL等雲計算經典工作負載下，C950已不輸於x86、Arm最新一代產品。達摩院首蓆科學家孟建熠日前在2026玄鉄RISC-V生態大會上表示，C950証明RISC-V可以做到如此高的性能，成為RISC-V高性能的標杆產品。

英特爾 AMD

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