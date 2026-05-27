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元太電子紙打入機器人新創Apptronik！上銀攜手Dexterity推8軸機器手

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
外貿協會董事長黃志芳率領機器人與電子紙領域代表包括上銀科技、元太科技、英特爾與聰泰科技，預告將於Computex AI機器人專區擴大展出應用方案。王郁倫攝影
外貿協會董事長黃志芳率領機器人與電子紙領域代表包括上銀科技、元太科技、英特爾與聰泰科技，預告將於Computex AI機器人專區擴大展出應用方案。王郁倫攝影

實體 AI（Physical AI）」與機器人產業快速成長，Computex 2026也首度成立AI機器人展區，貿協董事長黃志芳指出，Google投資的機器人新創Apptronik開發Apollo人型機器人，臉部表情就是用元太電子紙，上銀則與美國新創公司Dexterity合作「八軸工業機器手臂」，英特爾則將邀12家夥伴打造生態系。

黃志芳指出，今年Computex最大的突破就是特別增設了「AI 與機器人專區」，他強調這絕對是未來持續發展的強大潮流，Computex論壇也邀請4大機器人技術巨頭NVIDIA、Qualcomm（高通）、ABB以及NXP（恩智浦）發表機器人運算與控制的最前瞻技術。

元太（8069）核心品是電子紙，此次暌違7年重返Computex參展，元太副總洪集茂表示，元太的AI核心理念是把電還給AI，AI在邊緣運算時非常耗電，而電子紙具備斷電後畫面依然存在的特性，能將省下來的電力保留給AI進行運算，同時斷電狀態可以成駭客斷點。

洪集茂表示，「AI是一個interface（介面），元太是AI的Smart surface（智慧表面）。」

而除了將展出與BMW合作的變色車及成運汽車的電動巴士，元太電子紙還應用於日本JR電車的時刻表，減輕高齡員工更換紙本的負擔，對於切入Apptronik機器人，他表示這款被視為全球全力推進的指標性機器人，將元太的電子紙應用於其臉部，作為與人類溝通互動的主要介面，另外也有更多機器人原廠計畫放在機器人皮膚上，如居家陪伴與高齡照護情境，機器人可以呈現電力或感測器顯示資訊，讓長輩更好懂。

上銀則將發表與美國新創公司Dexterity合作，專為惡劣的物流倉儲環境打造出全球最輕量化的「八軸工業機器手臂」，這款機器人能克服大小不一、3D配置且材質柔軟的包裹抓取難題，展現了超越傳統工業手臂的AI應用彈性，上銀表示，為AI Robotic的創新與研發，將為客戶提供節能、減碳、安全與耐久四個核心價值。

聰泰則展示結合數位雙生與無人載具的「3D立體安防」，總經理林宏沛表示，過去傳統固定式、高度依賴人力的安防系統，透過結合AI與無人載具，可以打造3D立體安防，讓攝影機「動起來」。他舉例，聰泰將高達150 TOPS的AI算力直接搭載於無人機、機器狗與無人巡邏車上，讓載具具備自主演算能力，能主動進行特徵搜尋、物件追蹤與自動巡航，解決傳統攝影機死角與高風險場域的人力配置問題。

Intel則針對推論推出了Core Ultra Series 3平台，能在維持低能耗的同時，將強大算力推向邊緣端，並確保指令能在50到100毫秒內被完整執行，英特爾產品經理張沛哲表示，機器人與邊緣AI設備將大量運用影像語言模型（Video Language Model, VLM）來處理多顆攝影機所擷取的視覺資訊。

此次COMPUTEX英特爾號召12家夥伴共建機器人生態系，Intel攜手12家合作夥伴（包含台灣與亞太廠商），共同打造14個機器人與邊緣AI應用情境展區，展示涵蓋未來機器人、智慧製造與智慧生活等應用。

未來機器人應用夥伴有：Circulus、VINROBOTICS，智慧製造夥伴有：研揚、研華、威達電、新漢、超恩（樺漢）、昭營科技，智慧生活夥伴有：華碩、神達、醫揚及Shinsegae I&C。

上銀與美國新創公司 Dexterity合作「八軸工業機器手臂」。王郁倫攝影
上銀與美國新創公司 Dexterity合作「八軸工業機器手臂」。王郁倫攝影

Google 投資的機器人新創Apptronik開發Apollo人型機器人臉部是元太的電子紙，可以呈現表情若任何資訊。Apptronik官網
Google 投資的機器人新創Apptronik開發Apollo人型機器人臉部是元太的電子紙，可以呈現表情若任何資訊。Apptronik官網

元太 上銀 機器人

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