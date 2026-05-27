COMPUTEX大戲6月2日登場 30大咖開講

台北國際電腦展將在6月2日登場，主辦單位外貿協會董事長黃志芳昨（26）日表示，今年論壇與演講邀集超過30位重量級講者，代表的企業總市值高達10兆美元，展現全球科技產業對AI浪潮與台灣供應鏈的高度關注。

COMPUTEX帶來的商機與一般展覽不同，具有強大的產業外溢效益。黃志芳分析，今年台灣出口亮眼，3月出口金額達801億美元、年增逾六成，去年全年出口總額已達6,400億美元，今年有望挑戰9,000億美元。他樂觀預估，電腦展後六個月，台灣約有七成出口商機將與COMPUTEX衍生效益有關。

「實體AI」成為AI應用商機，今年電腦展首度在世貿展區打造「AI機器人館」，集結國內外指標廠商，包括英特爾、所羅門、上銀科技（2049）等展示最新技術，邀請包括瑞士機器人大廠ABB、恩智浦、輝達、高通等國際廠商聚焦「機器人大腦」發展趨勢，解析新商機。同時還有「電子紙產業專區」及「科技應用暨體驗館」，展現實體AI的發展趨勢與應用潛力。

貿協指出，AI機器人區串聯從感測器、馬達、減速機到系統整合的完整產業鏈，展示在工業自動化、物流運輸與醫療照護等場域的應用。代表性企業包括上銀科技、永彰科技、宇隆科技、所羅門及德州儀器等，展出高精密減速機、人形機器人協作及AI視覺引導自動化系統等關鍵技術。

電子紙產業專區由電子紙龍頭元太科技攜手夏普、振曜科技等企業，展示全彩大尺寸電子紙看板、低碳智慧電子紙標籤及無藍光醫療顯示方案，從商業場域延伸至生活、交通與醫療應用。

科技應用暨體驗館則以沉浸式互動體驗為核心，聚焦終端應用與消費情境，參展者可體驗AI驅動模擬座艙，以及高效能運算平台在AI輔助下的即時應用表現，透過情境化展示，直觀感受AI如何融入日常生活與多元場域。