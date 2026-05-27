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台積電分紅今辦溝通會 董座魏哲家親上第一線

經濟日報／ 記者朱子呈尹慧中鐘惠玲／台北報導
台積董事長暨總裁魏哲家 記者朱子呈／攝影
台積董事長暨總裁魏哲家 記者朱子呈／攝影

台積電（2330）近期傳出砍員工分紅的傳聞，台積電日前發布兩點說明，但部分員工仍存有疑慮。市場傳出台積董事長暨總裁魏哲家今日將親上第一線對此議題召開員工溝通會。魏哲家昨（26）日晚間被媒體問及分紅爭議時，簡單回答「聽明天」，讓今日台積電溝通會成為全市場關注焦點。

魏哲家昨日下午發函給全體員工，說明將於5月29日發放獎金，5月27日提前開放查詢系統，讓員工上班時即可查詢個人分紅內容。

據了解，魏哲家在信中指出，今年第1季分紅相較去年同期成長30%，個人分紅金額依職級、年資及考績等因素有所差異。他表示，理解同仁對分紅獎金的重視，也聽到大家聲音，取消原定出差計畫，將舉辦溝通會，與員工面對面說明並回答問題。

這場溝通會預計開放台積電41個演講廳與會議室等大型會場，僅限台積電員工線上報名，因人數有限，將依報名先後順序錄取。魏哲家昨晚一句「聽明天」，讓今日台積電溝通會成為全市場關注焦點。

市場除了傳出魏哲家今日親自向員工說明具體作法以安撫員工，更傳出因處理問題，人資高階主管恐將因此有所變動。但到昨日截稿為止，相關議題暫時沒有台積電最新說法。

台積電員工先前上網爆料指出要砍分紅、還有員工在網路號召罷工。台積電25日說明，台積電在台灣有著越來越大的企業社會責任，在盈餘分配上，會進一步加大對社會永續資源投入的比重回饋台灣。

台積電說明，感謝員工對公司的貢獻，今年隨著公司成長，很有信心員工分紅（依績效考核）全年成長比例將超過去年，相信伴隨公司未來的穩健發展，「分紅將會持續增加」。

業界觀察，台積電有職工福利委員會，但沒有工會，預期號召罷工有難度；此次傳出砍員工分紅，但從金額年對年成長來看應是烏龍。但內部溝通問題造成士氣受到干擾，外傳台積電高層也將有所異動，細節尚待公告。

根據台積電2024年度永續報告書揭露資料，2024年全球員工數超過8.45萬人，整體薪酬維持在業界前25%水準。從2020年至2024年，每年員工整體薪資福利費用總額，由約新台幣1,408億元，增至約3,018億元，2024年台灣廠區核定現金獎金及酬勞總額超過1,405億元。台灣廠區各年度的獎勵方案分兩年實施，「員工現金獎金」於當年度每季發放，「員工現金酬勞」次年度發放，鼓勵員工長期服務及持續貢獻。

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