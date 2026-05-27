夏普日本新社長 決策力果斷

夏普新任社長河村哲治在夏普任職時間長達42年，具有25年派駐在歐洲與美國等地的海外經驗，負責歐洲區域市場和美國市場銷售負責人，長年的海外經驗，是他成為社長的優勢之一。他也直言：「我雖然是日本人，但長時間工作經驗在美國，可以做出果斷決策力，擴大海外市場的銷售，這是非常重要的」。

為了積極拓展新事業，河村哲治將夏普「事業開發」部門直接劃歸社長管轄，他兼任該部門負責人，與新任技術長德山滿攜手，加速新事業與新技術的落地。他認為這樣能在判斷與調度加快，讓各種不同的新領域、新技術盡快落地。

鴻海集團（2317）董事長劉揚偉，是否對新社長訂下目標？河村哲治說，夏普是超過百年的品牌，從製造生產開始逐步成為大型企業體系，目前劉揚偉並未介入經營，公司管理就是交給專業經理人。但他也提到劉揚偉的一點提醒，就是期望更進一步成長，除了讓股東安心，還要讓股東可以有更多的期待。

河村哲治認為，所謂讓股東安心，就是既有的事業持續維持成長，不僅要依賴日本市場，也要往外拓展其他市場；更多的期待，就是成立新的事業體，推動新的成長契機。他近期頻繁來台灣，與鴻海及供應鏈夥伴積極會面，希望透過集團之力一起加強拓展新事業與海外市場。