夏普、鴻海深度整合 兩路並進 成為鴻海集團戰略藍圖一環

夏普新任社長河村哲治昨（26）日來台，他表示，將與鴻海（2317）深度整合，鴻海的3+3+3戰略架構也納入夏普的發展藍圖。夏普首先將發展包括AI伺服器、電動車與機器人的三大新事業，其次以本業的家電與資訊科技產品，積極拓展印度與東南亞等海外市場，兩路並進攜手鴻海拓展出海口，成為鴻海戰略藍圖的一環。

河村哲治4月接任夏普社長，昨天來台並接受訪問。他說，鴻海投資夏普已經十年，雙方剛開始合作比較單純，但是十年來，鴻海成為一個龐大企業集團，生產的產品轉型成為AI伺服器、網路設備、半導體、機器人、新世代通訊與各種解決方案等，集團董事長劉揚偉帶領團隊營運表現卓越，夏普也希望跟著鴻海集團的腳步成長。

他先前已來台灣兩次，主要是密集拜訪集團，進行技術交流。他指出，鴻海AI伺服器領域成長極快，已經是全球AI伺服器龍頭，未來希望鴻海負責生產製造，夏普負責品牌與服務，藉此也跨入AI伺服器領域，後續會公布雙方合作具體方案，他也表示劉揚偉非常支持。

在其他新事業方面，他指出，夏普也規劃做電動車與機器人，正利用鴻海開發的Model A電動車平台，發展新一代LDK+電動模型車，電動車在日本滲透率很低，夏普正研究市場可接受的車型切入，找到電動車相關商機。夏普最近在台灣推出AI陪伴機器人「PokeTomo 口袋同萌」，延續日本版核心功能與設計概念，採機器人本體與手機應用程式雙軌服務，目前也供不應求。

針對夏普既有事業，他說，夏普擁有白色家電、事務機、手機與個人電腦等產品，都是非常重要的事業體，對日本市場的依賴比較高，目前規劃積極開拓海外市場，善用鴻海的資源與全球的影響力。

他指出，夏普過去在印度只與當地的小型供應商合作，但鴻海在印度有龐大的供應鏈體系，規模強大，希望利用這項優勢，擴大夏普在印度市場的銷售與影響力，並複製在台灣與東南亞市場。

很多夏普產品只在日本販售，但其實在海外很受歡迎，例如AI陪伴機器人受到海外消費者喜歡，夏普將以新事業與既有事業兩路並進，與鴻海深度整合，讓夏普成為鴻海集團戰略發展藍圖的一環。