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穎崴訂單能見度看到半年 仁武新廠周五動土 今年營收再戰新高

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
穎崴董事長王嘉煌。聯合報系資料照
穎崴董事長王嘉煌。聯合報系資料照

半導體測試介面大廠穎崴（6515）昨（26）日召開法說會，董事長王嘉煌表示，AI帶動半導體景氣需求超越預期，因客戶需求增加，訂單能見度已看到五、六個月之後，目前優先將產能極大化，以最快速度開出產能應對，包括29日仁武新廠動土興建。公司現在非常忙碌，預估今年營收持續挑戰新高。

王嘉煌說，目前客戶訂單嚴重塞車，從2001年至今，還沒遇過客戶直接預定半年後的訂單。隨著AI、HPC及ASIC等應用需求持續提升，他預期高階測試需求同步成長，產業升級與市場趨勢將進一步挹注中長期營運動能。

王嘉煌表示，受惠AI帶動半導體產業進入新一波高速成長循環，在高階測試介面策略布局效益持續顯現，全球AI客戶需求維持強勁，對下半年營運展望樂觀，對全年營運目標達成充滿信心。

穎崴高雄楠梓廠區持續擴充設備與產線，仁武租賃新廠今年4月啟用量產，仁武自建新廠本月29日將動土，預計2027年底前逐步開出新產能，支撐未來營運成長。隨著新廠陸續投產，整體產能可望顯著擴增，不僅有助於因應未來市場需求成長，也進一步強化公司中長期營運發展空間。

穎崴主要產能以台灣為主，全球化布局在東南亞、北美兩地推進，在東南亞找尋適當廠辦，不排除直接併購，預期未來一至二年逐步明朗。北美客戶希望當地建廠規模擴大，穎崴正持續評估，地點可能會在亞利桑那州或是德州達拉斯，因應美系AI資料中心客戶對AI晶片高階測試需求。

王嘉煌提到，穎崴不斷強化技術自主能力，自製探針產能持續擴充，成本更加優化、品質控管嚴謹、並且大幅提升物料調度，縮短交期，隨著產線效率提升，原預期今年底探針月產能800萬支可望提前達陣，目前估年底可望達到900萬支，目標明年下半年達到1,400萬支針，皆較先前預估提升。

穎崴日前公布財報，今年第1季營收29.8億元，季增33.4%、年增29.7%，單季稅後淨利為6.99億元，年增14%，單季每股稅後純益（EPS）為19.54元；第1季營收和獲利創下歷史新高。至於今年前四月合併營收為39.7億元，年增34.4%，同創高。

半導體 穎崴

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