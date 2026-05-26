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泰鼎公司治理連三年名列市值50億至100億元電子類前5%

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

臺灣證券交易所26日舉行第十二屆「公司治理評鑑」頒獎典禮，泰鼎（4927）名列上市公司組6%~20%級距，在市值50億至100億元的電子類別中，連續三年名列前5%，泰鼎說明，顯示公司的公司治理機制維持良好水準。

泰鼎說明，公司在評鑑四大構面都展現優異成果。在維護股東權益與強化董事會運作方面，董事會設有一席女性董事，並設有半數成員由獨立董事組成之永續發展暨提名委員會，由獨立董事擔任召集人及會議主席，強化永續治理的獨立性。在提升資訊透明度方面，公司在公司官網上傳114年股東常會全程不間斷錄影，並提前於法定期限前完成股東會年報揭露。自2016年起，每年自願編制永續報告書，2024永續報告書並提報董事會通過，確保投資人能即時掌握資訊，提升資訊揭露透明度。

在永續發展方面，泰鼎說明，公司積極發展綠色能源。2021年推出「泰鼎綠色專案(GREEN Project)」提升再生能源與水資源管理。2024年經SGS第三方查證之太陽能發電系統及節能專案減碳量超過4,800噸。此外，公司也積極投入社會公益，主動與當地社區及學校保持緊密互動，並透過慈善園遊會、宋干節慶祝、勤勉員工表揚等多元措施，促進員工福祉與在地連結，致力於打造正向且有溫度的職場環境。

吳森田副總表示：「近兩年在電子產業環境劇烈變動，泰鼎處於產品轉型關鍵階段的情況下，仍能於本屆公司治理評鑑中維持這樣的成績，實屬不易。」這份成果不僅代表本公司在公司治理的持續努力獲得外部肯定，也與近年於國內外永續評鑑獲得的成果相互呼應。公司連續兩年獲得TCSA台灣企業永續報告類銀獎，並多次獲得亞洲企業商會（Enterprise Asia）頒發的亞洲企業社會責任獎（AREA）。未來，本公司將持續強化公司治理機制，推動產品轉型與營運體質優化，朝企業永續經營目標邁進。

泰鼎

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